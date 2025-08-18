Пивоваров отметил позитивные моменты в игре «Динамо» против ЦСКА

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил положительные аспекты в проигранном домашнем матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).
Положительные моменты в игре «Динамо» — в том, что команда не опустила руки, собралась и вышла на второй тайм бороться с ЦСКА. Создали много моментов, и мы это оцениваем положительно.
Динамо боролось до конца? Да, но это было больше похоже не на характер команды, не на её мужество, а скорее на агонию, на безвыходность и не знание, что делать. Второй тайм от Динамо, даже навалом назвать нельзя, просто бросали мяч вперёд, в надежде на то, что, кто-то, там, в борьбе разберется, подсуетится, в надежде на отскок, удачные действия, рикошет и тп. К тому же, во 2-м тайме, после масштабного прессингующего 1-го, ЦСКА немного подсел, утратил концентрацию, что и позволяло динамовцам, кое-как добираться до ворот соперника.
В целом, пока, к огромному моему сожалению, ничего тренерского в игре Динамо я не вижу. А те, страшные разрывы в центре поля, позволявшие армейцам проводить стремительные контратаки, даже у пузатого чеха не видел. Я понимал, что Карпин, как тренер сборной, как человек с характером и со своими убеждениями, конечно же не будет продолжать дворовую беготню чешского убожества и будет строить свой футбол. Но я не думал, что перестройка будет такой ужасной и болезнeнной.
