Пивоваров отметил позитивные моменты в игре «Динамо» против ЦСКА

вчера, 09:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил положительные аспекты в проигранном домашнем матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

Положительные моменты в игре «Динамо» — в том, что команда не опустила руки, собралась и вышла на второй тайм бороться с ЦСКА. Создали много моментов, и мы это оцениваем положительно.

Брулин
Брулин
вчера в 17:26
Увольнение Карпина должно положительно повлиять.
апи 2
апи 2 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 16:16
ему контракт подписали на 3 года , отступные будут ооооочень большие, расторгнут контракт только если динамо в первую лигу вылетит, и то по желанию самого Валерика
Gotlib
Gotlib
вчера в 13:00
Пивовар пока даёт карт бланш Карпину, и таким образом подбадривает.
fzw35ekd4jnm
fzw35ekd4jnm
вчера в 12:51
Что-то не то делает Валера.
Vilar
Vilar
вчера в 12:12
Ну, если Пивоваров отметил положительные аспекты, тогда, конечно, Карпин, заслуживает поощрения, ведь второй тайм выиграли, какие вопросы? Спартак, Зенит плетутся в середине, и положительных аспектов очень мало, а Ростов вообще в ж...пе, это потому, что карпин ушёл и забрал с собой пару т.н. ключевых футболистов, так что выгонять рано, надо подождать, вот, когда будет проигрывать оба тайма в одной игре, и будет отмечено полное отсутствии положительных аспектов, тогда "да". А так пока "нет", очень и очень.
Capral
Capral
вчера в 10:27, ред.
Моменты конечно были, как у того же Сергеева, Макарова и других... Но вся беда в том, что моменты эти- не плод продуманных тренерских бессонных ночей, но только спонтанные и стихийные, я бы даже сказал- случайные стечения обстоятельств. Только в одном моменте, в 1-м тайме я увидел, относительно симпатичную комбинацию Динамо с левого фланга, после разрезающего паса, да и то, не в позиционной атаке, а после того, как соперник увлекся наступлением и не вернулся в оборону.

Динамо боролось до конца? Да, но это было больше похоже не на характер команды, не на её мужество, а скорее на агонию, на безвыходность и не знание, что делать. Второй тайм от Динамо, даже навалом назвать нельзя, просто бросали мяч вперёд, в надежде на то, что, кто-то, там, в борьбе разберется, подсуетится, в надежде на отскок, удачные действия, рикошет и тп. К тому же, во 2-м тайме, после масштабного прессингующего 1-го, ЦСКА немного подсел, утратил концентрацию, что и позволяло динамовцам, кое-как добираться до ворот соперника.

В целом, пока, к огромному моему сожалению, ничего тренерского в игре Динамо я не вижу. А те, страшные разрывы в центре поля, позволявшие армейцам проводить стремительные контратаки, даже у пузатого чеха не видел. Я понимал, что Карпин, как тренер сборной, как человек с характером и со своими убеждениями, конечно же не будет продолжать дворовую беготню чешского убожества и будет строить свой футбол. Но я не думал, что перестройка будет такой ужасной и болезнeнной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:23, ред.
Просьба.
Огласите пжлста фамилии полного состава генералитета Динамо. Судя по словам Пивоварова, там кроме него работают Закусонов, Наливаев, Поллитров, Кириешкин, Самогонов....,.... , Таранькин и Чипсов.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:20
Что придумал, то и сказал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
Позитивное мышление - это конечно хорошо. Но надо быть реалистом при этом
