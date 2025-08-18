Пивоваров отметил позитивные моменты в игре «Динамо» против ЦСКА

Генеральный директор «Динамо» отметил положительные аспекты в проигранном домашнем матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

Положительные моменты в игре «Динамо» — в том, что команда не опустила руки, собралась и вышла на второй тайм бороться с ЦСКА . Создали много моментов, и мы это оцениваем положительно.