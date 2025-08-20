Пиняев — о Глушенкове: «Он один из лучших игроков с российским паспортом»

1755672104

вчера, 09:41

Нападающий «Локомотива» оценил уровень форварда «Зенита» и рассказал, как относится к слухам о его конфликтах в составе «сине-бело-голубых».

Мы с Максимом общаемся. Я его поддерживаю. Все мы зависим от футбола, хотим играть и быть полезными. У любого может быть не лучший период, но Макс сильный футболист. Он один из лучших игроков с русским паспортом. Его мастерство никогда и никуда от него не денется. Будем надеяться, что он будет получать нужные минуты на поле.

Напомним, что ранее о конфликте Глушенкова с тренерским штабом «Зенита» высказался главный тренер петербургской команды Сергей Семак.