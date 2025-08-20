 
Пиняев — о Глушенкове: «Он один из лучших игроков с российским паспортом»

вчера, 09:41

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев оценил уровень форварда «Зенита» Максима Глушенкова и рассказал, как относится к слухам о его конфликтах в составе «сине-бело-голубых».

Мы с Максимом общаемся. Я его поддерживаю. Все мы зависим от футбола, хотим играть и быть полезными. У любого может быть не лучший период, но Макс сильный футболист. Он один из лучших игроков с русским паспортом. Его мастерство никогда и никуда от него не денется. Будем надеяться, что он будет получать нужные минуты на поле.

Напомним, что ранее о конфликте Глушенкова с тренерским штабом «Зенита» высказался главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

Брулин
Брулин
вчера в 11:48
Обязательно надо было подчеркнуть "с русским паспортом"? Почему бы просто не сказать "среди наших"? Лимитчики, мня...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:47, ред.
Что они всё вокруг, да около ходят. Глушенкову не с руки рассказывать о ситуации в Зените, нечего его провоцировать на это. И Пиняеву не нужно козырять своей осведомлённостью. Пусть никого не вводит в заблуждение созданный Семаком образ симпатичного, добрейшего и слишком простого парня. Сергей Богданович, конечно же, симпатичный, но совсем не простой и очень не добрый человек. Другой не смог бы выжить в такой сложной обстановке. Максиму лучше десять раз подумать, прежде чем признать конфликт.
adekvat
adekvat
вчера в 10:36
Семак еще не таких игроков губил.
nkp5aytv5afe
nkp5aytv5afe
вчера в 10:29
Какой бы Глушенков не был мастер, но все его мастерство сжирает возвеличивание себя и неуживчивость в коллективе.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:15
То есть другими словами лучшая посредственность из всех посредственностей с паспортом
hp2bm8gajmxa
hp2bm8gajmxa
вчера в 10:05
Один из лучших, это точно заметил
cska1948
cska1948
вчера в 09:50
Глушенков - игрок хороший, но чего в нём больше: футбольного мастерства или гонора? Вот в чём вопрос.
