  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Митрофанов считает, что лучше бы Дуглас Сантос сыграл за сборную России

вчера, 08:01

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос мечтал о выступлении за команду Бразилии по футболу, но было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Дуглас Сантос родился в Бразилии, у него была возможность сыграть за сборную, Карло Анчелотти (главный тренер сборной Бразилии — прим. ТАСС) его вызвал. Наверное, он мечтал всю жизнь сыграть за сборную Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира. Моя оценка? Было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России», — сказал Митрофанов.

Ранее Сантос получил гражданство РФ, в марте он попал в расширенный состав сборной России по футболу на сбор национальной команды, но не вошел в итоговый. 1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова станет легионером в чемпионате России. 5 сентября Сантос дебютировал за сборную Бразилии в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с командой Чили (3:0), отыграв 90 минут.

Подписывайся в ВК
Все новости
Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч против «Реала»
12 сентября
Защитник ЦСКА Лукин рассказал, что долго ждал дебюта за сборную России
12 сентября
Александр Медведев заявил о готовности снова сыграть за «Амкал»
11 сентября
Смолов выйдет в стартовом составе «БроукБойз» в матче Кубка России
11 сентября
Медведев попал в стартовый состав «Амкала» на матч Кубка России
11 сентября
Футболист «Динамо» Тюкавин готовится сыграть против «Спартака» в РПЛ
11 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
1734628 24
1734628 24
вчера в 13:55
А еще лучше пинать мяч во дворе, чем играть в топ 5
Брулин
Брулин
вчера в 09:38
Зачем? Сейчас благодаря лимиту своих мастеров наклепаем, девать некуда будет.
Futurista
Futurista
вчера в 09:26
Митрофанов: Лучше бы они сыграли за сб. России....
lotsman
lotsman
вчера в 09:22, ред.
Митрофанову лучше было бы потому, что Сантос в таком случае не становился бы легионером, поскольку имеет российский паспорт. А так, играя за сборную своей Родины, он остаётся легионером и с российским паспортом. Митрофанов думает о собственном благополучии, о своей выгоде и совсем не думает о том, что игрок мечтал и мечтает играть за сборную страны, где он родился, где его корни, за свою Родину. Видимо Митрофанову это не дано понять.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:09
А максику лучше помолчать... На кой ляд нам такие "гении" нужны
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:03, ред.
Может быть и для него было бы лучше, в Бразилию могут и не позвать второй раз, в солянку Карпина в этом плане попасть гораздо проще. А то Валера скоро и до игроков ФНЛ доберётся
shlomo
shlomo
вчера в 08:41
По хорошему его вообще бы отправить обратно в Бразилию....
p2nvzp78r7b6
p2nvzp78r7b6
вчера в 08:41
Играть за Бразилию в официальных матчах будет интереснее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 