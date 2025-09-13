Митрофанов считает, что лучше бы Дуглас Сантос сыграл за сборную России

1757739708

вчера, 08:01

Защитник петербургского «Зенита» мечтал о выступлении за команду Бразилии по футболу, но было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

«Дуглас Сантос родился в Бразилии, у него была возможность сыграть за сборную, Карло Анчелотти (главный тренер сборной Бразилии — прим. ТАСС) его вызвал. Наверное, он мечтал всю жизнь сыграть за сборную Бразилии, которая является пятикратным чемпионом мира. Моя оценка? Было бы лучше, если бы он сыграл за сборную России», — сказал Митрофанов.