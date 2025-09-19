  • Поиск
На «Анжи-Арене» в Дагестане прошел «Матч добра» по инклюзивному футболу

19 сентября 2025, 13:46

«Матч добра» по инклюзивному футболу прошел на «Анжи-Арене» в Дагестане с участием более 400 спортсменов.

В нем состязались спортсмены из Республик Башкирия, Дагестан, Саха, Татарстан, Краснодарского, Ставропольского, Пермского, Хабаровского краев, Удмуртской Республики, Владимирской, Белгородской, Ивановской, Костромской, Московской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Особенность специальной Олимпиады в том, что все команды разбиваются по дивизионам, таким образом, дети с более сильной подготовкой играют с равными, — сказал генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев. — Такой подход помогает не только укрепить физическую форму особенных спортсменов, но и дает им возможность почувствовать вкус победы, поскольку практически каждая команда занимает призовые места в своем дивизионе».

«Матч добра» является Всероссийской спартакиадой Специальной Олимпиады России и проходит при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан и благотворительного фонда Владимира Потанина. Самым юным спортсменом стал Даниил Федоровский (9 лет) из Белгородской области, самым возрастным — Владимир Соломанидин из Самарской области (55). Из свыше 400 участников 300 человек были с особенностями ментального развития.

Вещий
Вещий
19 сентября в 15:17
Быть Добру!!!! ..... всем кто принял участие низкий поклон.
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 14:38
И такой футбол тоже нужен... Но вот информация? Ее почти нет... Матч ТВ мог бы снизойти и сделать несколько репортажей. Правда в подобных случаях, чтобы привлечь зрителей, используют рекламу. Но я не видел анонсов. Как получилось, что общероссийское мероприятие осталось без широкого освещения? Зачем создавали государственный спортивный канал? Чтобы показывать дартс, бильярд, автоспорт и прочие керлинги? Есть и другие каналы. Это недоработка Министерства Спорта... Дегтярев, а кому сейчас легко?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 14:30
Хорошее начинание, хотелось бы чтобы было продолжение...
112910415
112910415
19 сентября в 14:14
хорошее дело
wzujtn864jz6
wzujtn864jz6
19 сентября в 14:08
Побольше бы таких человечных мероприятий!
