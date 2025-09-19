На «Анжи-Арене» в Дагестане прошел «Матч добра» по инклюзивному футболу

1758278819

19 сентября 2025, 13:46

«Матч добра» по инклюзивному футболу прошел на «Анжи-Арене» в Дагестане с участием более 400 спортсменов.

В нем состязались спортсмены из Республик Башкирия, Дагестан, Саха, Татарстан, Краснодарского, Ставропольского, Пермского, Хабаровского краев, Удмуртской Республики, Владимирской, Белгородской, Ивановской, Костромской, Московской, Новосибирской, Самарской и Свердловской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Особенность специальной Олимпиады в том, что все команды разбиваются по дивизионам, таким образом, дети с более сильной подготовкой играют с равными, — сказал генеральный директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев. — Такой подход помогает не только укрепить физическую форму особенных спортсменов, но и дает им возможность почувствовать вкус победы, поскольку практически каждая команда занимает призовые места в своем дивизионе».