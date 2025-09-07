  • Поиск
Благотворительный футбол артистов собрал 5 млн рублей в Фонд Хабенского

сегодня, 17:41

Восьмой футбольный матч звездных команд в пользу подопечных благотворительного Фонда народного артиста России Константина Хабенского прошел на Патриарших прудах. В пресс-службе организаторов отметили, что матч принес пять миллионов рублей в поддержку фонда.

«По итогам игры в фонд будет направлено пять млн рублей. Всего за семь лет проведения благотворительного футбольного матча на Патриарших прудах в фонд поступило 10,3 млн рублей, благодаря этим средствам 74 подопечных смогли получить необходимую помощь в лечении и реабилитации», — говорится в сообщении.

Нынешняя встреча прошла между командой фонда Хабенского и сборной благотворительной программы ДоброFON от компании «Фонбет». По итогам обе команды сыграли в ничью.

В составе команды фонда выступили Константин Хабенский, его сын Иван Хабенский, а также заслуженный артист России Виктор Добронравов, актеры Антон Богданов, Егор Корешков, Тихон Жизневский и другие. В команду ДоброFON вошли олимпийские чемпионы, блогеры, артисты и представители спортивной индустрии — среди них Евгения Медведева, Роман Костомаров, Андрей Кириленко, а также генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

По словам Хабенского, на поле собрались люди, которые с большим желанием помогают другим «снова вернуться в большую жизнь». «День начался очень хорошо, восьмой по счету благотворительный матч на Патриарших прудах, который проводит наш фонд с нашими друзьями и партнерами. Как всегда все в радость, в удовольствие, и как всегда выходят люди, которые понимают, что они не просто так пинают мяч, они своим умением и желанием помогают другим», — отметил артист.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь.

Источник: itar-tass.com
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:34
И где ж там поле, на котором проходят все эти матчи?
Гость
