Роналду: «Вчера у меня появился новый друг»

1757264821

сегодня, 20:07

Форвард сборной Португалии оставил теплое послание мальчику, с которым он вышел на поле перед вчерашним матчем отбора ЧМ -2026 против Армении.

Португалец написал у себя в соцсети: «Вчера у меня появился новый друг. Благодарен за любовь и поддержку каждый божий день, и я надеюсь, что каждый сможет осуществить свои мечты».

Мальчик, с которым Роналду перед матчем вышел на поле, был настолько впечатлен встречей с легендой, что не смог сдержать слез. Криштиану обнял ребенка и пожал ему руку.