Роналду: «Вчера у меня появился новый друг»

сегодня, 20:07
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 5Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оставил теплое послание мальчику, с которым он вышел на поле перед вчерашним матчем отбора ЧМ-2026 против Армении.

Португалец написал у себя в соцсети: «Вчера у меня появился новый друг. Благодарен за любовь и поддержку каждый божий день, и я надеюсь, что каждый сможет осуществить свои мечты».

Мальчик, с которым Роналду перед матчем вышел на поле, был настолько впечатлен встречей с легендой, что не смог сдержать слез. Криштиану обнял ребенка и пожал ему руку.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:29
А ведь такие слова дорогого стоят... Я уверен, что между мальчиком и Роналду ещё будет общение. Криштиану подарил ребёнку Веру в будущее.. Об этом не принято говорить, но, в таких случаях, Роналду обычно ещё и щедрый чек оставляет.
