Роналду: «Вчера у меня появился новый друг»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оставил теплое послание мальчику, с которым он вышел на поле перед вчерашним матчем отбора ЧМ-2026 против Армении.
Португалец написал у себя в соцсети: «Вчера у меня появился новый друг. Благодарен за любовь и поддержку каждый божий день, и я надеюсь, что каждый сможет осуществить свои мечты».
Мальчик, с которым Роналду перед матчем вышел на поле, был настолько впечатлен встречей с легендой, что не смог сдержать слез. Криштиану обнял ребенка и пожал ему руку.