Норвежская ассоциация направит средства от матча с Израилем на помощь Газе

вчера, 15:59
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия-:-Логотип футбольный клуб ИзраильИзраиль11.10.2025 в 19:00 Не начался

Норвежская футбольная ассоциация приняла решение передать средства, вырученные от матча отбора на чемпионат мира 2026 года с Израилем, на гуманитарные нужды.

Президент NFF Лизе Клавенесс сообщила:

Ни мы, ни другие организации не можем оставаться равнодушными к страданиям и несоразмерным нападениям, которым гражданское население Газы подвергается уже долгое время. Израиль участвует в соревнованиях ФИФА и УЕФА, и мы должны с этим считаться. Но мы хотим передать прибыль гуманитарной организации, которая ежедневно спасает жизни в Газе и активно оказывает экстренную помощь на местах.

Перевод с fotball.no
