Норвежская ассоциация направит средства от матча с Израилем на помощь Газе

Норвежская футбольная ассоциация приняла решение передать средства, вырученные от матча отбора на чемпионат мира 2026 года с Израилем, на гуманитарные нужды.
Президент NFF Лизе Клавенесс сообщила:
Ни мы, ни другие организации не можем оставаться равнодушными к страданиям и несоразмерным нападениям, которым гражданское население Газы подвергается уже долгое время. Израиль участвует в соревнованиях ФИФА и УЕФА, и мы должны с этим считаться. Но мы хотим передать прибыль гуманитарной организации, которая ежедневно спасает жизни в Газе и активно оказывает экстренную помощь на местах.