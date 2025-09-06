  • Поиск
Криштиану Роналду исполнил мечту онкобольного армянского фаната

сегодня, 18:55
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 5Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Португальский футболист Криштиану Роналду, прилетевший в Ереван для участия в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Армении, исполнил мечту своего армянского фаната, больного онкологией Арега.

Армянские социальные сети облетели кадры, как истощенного Арега подвезли на инвалидной коляске к автобусу, который перевозил португальских футболистов, и Роналду, прежде чем сесть в него, подошел к Арегу и оставил свой автограф на его футболке. Более того, португалец попытался как-то подбодрить Арега и пожал его истощенную ножку.

Данная трогательная сцена произошла перед матчем сборных Армении и Португалии, который состоится в субботу.

О мечте онкобольного ребенка сообщил на странице в соцсети директор фонда здоровья детей Армении Армен Мартиросян, попросивший оказать содействие в организации данной встречи. Он же и опубликовал видео встречи мальчика с португальским футболистом.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:39
Не гнушается пиариться ни на чём.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:57
Роналду довольно часто принимает участие в подобных мероприятиях. Причём его появление происходит почти всегда неожиданно, получается сюрприз. Побольше бы таких людей было в мире... Спасибо, что ты есть Криштиану!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:42
Респект Роналду. Здоровья всем, и детям и взрослым, и нам.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 19:41
По-человечески молодец
Lobo77
Lobo77
сегодня в 19:33
Пацанчику - дай бог выздороветь.
Рон - молодец.
И тот кто это организовал тоже красавцы.
Capral
Capral
сегодня в 19:31
Самое страшное, когда этой мерзостью болеют дети. Ну а Рончик- молодец, РЕСПЕКТИЩЕ ему!!!!!!!
А пацану- скорейшего Выздоровления!!!!!!!
