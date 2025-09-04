В Самарканде пройдет матч в поддержку экс-игрока «Спартака» Мухамадиева

1756989287

вчера, 15:34

Благотворительный матч в поддержку бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной России состоится в Самарканде на стадионе «Динамо» 6 сентября. Об этом сообщила Ассоциация футбола Ташкента.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. В августе его жена Мохира Мухамадиева сообщила, что состояние супруга немного улучшается.

«6 сентября в Самарканде состоится благотворительный футбольный матч, посвященный выдающемуся футболисту и тренеру Мухсину Мухамадиеву. Все собранные средства будут переданы семье Мухсина Мухамадиева», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ассоциации проинформировали, что матч пройдет на стадионе «Динамо» в 17:00 по ташкентскому времени (15:00 мск). «Приглашаем всех присоединиться к этому важному событию. Приходите, поддержите любимую команду и внесите свой вклад в доброе дело», — добавили там. Отмечается, что на поле выйдут легенды сборной Узбекистана и «Динамо».

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а после распада СССР вскоре перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России. В домашней встрече с командой Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 1996 он стал автором третьего гола. Та игра завершилась со счетом 3:0. В составе московского «Спартака» Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего провел за клуб 39 матчей, в которых забил 17 мячей.