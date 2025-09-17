Чалов забил в ворота Лодыгина в матче Кубка Греции

1758123200

вчера, 18:33

Российский нападающий ПАОКа забил гол в матче первого тура Кубка Греции по футболу против «Левадиакоса».

Встреча проходит на поле «Левадиакоса», Чалов отличился на 36-й минуте, реализовав пенальти. Ворота хозяев защищает бывший голкипер петербургского «Зенита» . В составе петербуржцев он стал чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2013 по 2016 год Лодыгин выступал за сборную России, за национальную команду он провел 11 матчей.

Чалов выступает за ПАОК с 2024 года, он перешел в греческую команду из московского ЦСКА . В прошлом сезоне нападающий стал бронзовым призером чемпионата Греции.

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу «Левадиакоса».