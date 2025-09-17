  • Поиск
Чалов забил в ворота Лодыгина в матче Кубка Греции

вчера, 18:33

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов забил гол в матче первого тура Кубка Греции по футболу против «Левадиакоса».

Встреча проходит на поле «Левадиакоса», Чалов отличился на 36-й минуте, реализовав пенальти. Ворота хозяев защищает бывший голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин. В составе петербуржцев он стал чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2013 по 2016 год Лодыгин выступал за сборную России, за национальную команду он провел 11 матчей.

Чалов выступает за ПАОК с 2024 года, он перешел в греческую команду из московского ЦСКА. В прошлом сезоне нападающий стал бронзовым призером чемпионата Греции.

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу «Левадиакоса».

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:45
они встретились, они не могли не встретиться ... )
CCCP1922
CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:53
Я говорил о возможных словах со стороны игроков...
78zweujgvwvt
78zweujgvwvt
вчера в 21:22
Забить с пенальти много усилий не надо, Феди это не в зачёт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:58
Ладыгину, когда он стал пропускать с центра поля на прощание были сказаны только добрые слова и пожелания счастья! Он потом пытался в РПЛ вернуться, но роль третьего вратаря его не устроила, а на бОльшее он не наиграл. И снова на прощание получил добрые слова.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:06
Видать не очень уютно они себя чувствуют в Греции 🇬🇷? Но оба слишком гордые, чтобы попытаться найти себе место в России. А ведь Зенитом и ЦСКА футбол не заканчивается. В нашей стране и в провинции тоже есть приличные команды, в которых можно играть и развиваться. Если были сказаны, при расставании, плохие слова, на эмоциях? Бывает...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:04
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 19:47
    Лодыгин играл за праймовый Зенит
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:03, ред.
    Уважаемые админы , а сколько у меня коментов не хватает для Вип?
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:01
    Вот и встретились "два одиночества" на знойных полях Эллады...)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:49
    Ладыгин еще вступая за Зенит стал главной дыркой РПЛ и с тех пор все вратари Зенита превращаются постепенно в Ладыгина. Сначала Лунев, потом Кержаков, потом Латышенок и постепенно до Адамова дело дойдет. Вратарская школа Зенита в лице Миши Бюрюкова свое дело знает.
