Карпин рассказал, почему включил Захаряна в расширенный состав сборной

1758551498

вчера, 17:31

Включение полузащитника испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские товарищеские игры обусловлено, среди прочего, дефицитом игроков на его позиции. Об этом заявил главный тренер сборной России , комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее пресс-служба сборной объявила, что Захарян вошел в расширенный состав сборной России на матчи с командами Боливии и Ирана. Всего в состав вошли 42 человека.

«После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции [Александр] Головин тоже получил травму. Поэтому есть определенный дефицит, недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна», — сказал Карпин.

Захаряну 22 года, он не играл за сборную России с марта 2024 года, тогда он вышел на поле в товарищеском матче с командой Сербии (4:0) и отметился одной голевой передачей. В марте 2025 года он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с клубом на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало сезона. В текущем сезоне полузащитник провел два матча за «Реал Сосьедад».

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.