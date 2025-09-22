  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Карпин рассказал, почему включил Захаряна в расширенный состав сборной

вчера, 17:31

Включение полузащитника испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские товарищеские игры обусловлено, среди прочего, дефицитом игроков на его позиции. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее пресс-служба сборной объявила, что Захарян вошел в расширенный состав сборной России на матчи с командами Боливии и Ирана. Всего в состав вошли 42 человека.

«После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более играющий на этой же позиции [Александр] Головин тоже получил травму. Поэтому есть определенный дефицит, недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна», — сказал Карпин.

Захаряну 22 года, он не играл за сборную России с марта 2024 года, тогда он вышел на поле в товарищеском матче с командой Сербии (4:0) и отметился одной голевой передачей. В марте 2025 года он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с клубом на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало сезона. В текущем сезоне полузащитник провел два матча за «Реал Сосьедад».

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Захарян вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи
Вчера, 16:45
Возобновивший карьеру тренер костромского «Спартака» оценил шансы сыграть
19 сентября
Агент Дивеева опроверг, что игрок не готов проводить два матча в неделю
18 сентября
Дуглас Сантос не планировал выступать за Россию после получения гражданства
18 сентября
Испанцы могут отказаться от участия в ЧМ-2026 в случае выхода израильтян
17 сентября
Сбежавший с Украины Роспутько дебютировал в матче Первой лиги за «Чайку»
15 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:31, ред.
Причина в дефиците игроков на позиции Захаряна звучит, как-то неубедительно. Ладно, Головин получил травму, но ведь в распоряжении Карпина есть Батраков из Локо, Глушенков из Питера, да то же хорошо известный Карпину по игре за Ростов, Кирилл Щетинин, думаю ни чем не хуже просидевшего год на лавке Захаряна. Полагаю, тут Валерий Георгиевич что-то от нас скрывает и повод включить в расширенный список кроется в другом.
Болейте за своих, а не против чужих
Брулин
Брулин
вчера в 20:46
Для начала, неплохо б пару-тройку матчей за Сосьедад отыграть!
Gorasul
Gorasul
вчера в 20:44
25 касаний за матч совершил Захарян. Это монстр! Не тому вручат Золотой Мяч...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:06
Собираются ужесточить лимит.Мол, много иностранцев, своим играть не дают, ущемляют.А Валера берет в сборную игрока, который не играет месяцами.Больше некому играть, так выходит??Или Валера наплевательски относится к подбору игроков сборной?
Vilar
Vilar
вчера в 19:59
Пригласил, чтобы подлечился, потом счёт за лечение выставят "Реалу Со".
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:54
Вызвал и ладно! Все равно больничный не Валере платить если чё))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07
Карпин начал работу по возвращению игрока в Динамо......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:00
Карпин прав. Кто то должен сторожить лавку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:50, ред.
Сыграл 2 раза по 25 минут! Самому то не смешно! Захарян стабильный лавочник со стажем. У нас таких в РПЛ человек 10 не меньше. Я имею в виду позицию на поле.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:46
Карпин тренер сборной России по футболу, пока.. Только ему принимать решения кого вызывать на сбор. Хочет считать своё решение талантливым, пусть запишет его себе в актив.. Я думаю, эксперименты скоро закончатся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:41
Ну Валера смотри , если с Арсеном , не дай Бог , что случится , испанцы тебе этого не простят! )
112910415
112910415
вчера в 18:13
Опасно, Валера, очень!
Нельзя его к мячику подпускать..

..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:00
После игры на шашлыки собрались?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:56
Хороший игрок , но хрустальный мальчик...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 