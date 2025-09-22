  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Захарян вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи

вчера, 16:45

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в расширенный состав вошли 42 игрока: вратари — Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин»), Максим Бориско («Балтика»); защитники — Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба — «Балтика»); полузащитники — Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания); нападающие — Иван Сергеев («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Александр Соболев («Зенит»).

Захаряну 22 года, он не играл за сборную России с марта 2024 года, тогда он вышел на поле в товарищеском матче с командой Сербии (4:0) и отметился одной голевой передачей. В марте 2025 года он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с клубом на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало сезона. В текущем сезоне полузащитник провел два матча за «Реал Сосьедад».

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Возобновивший карьеру тренер костромского «Спартака» оценил шансы сыграть
19 сентября
Агент Дивеева опроверг, что игрок не готов проводить два матча в неделю
18 сентября
Дуглас Сантос не планировал выступать за Россию после получения гражданства
18 сентября
Испанцы могут отказаться от участия в ЧМ-2026 в случае выхода израильтян
17 сентября
Сбежавший с Украины Роспутько дебютировал в матче Первой лиги за «Чайку»
15 сентября
«Зенит» пока не планирует отпускать Педро на молодёжный чемпионат мира
15 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:56
Вообще пох
Брулин
Брулин
вчера в 20:41
Заху пригласили видимо ..
Хоть как то поднять ему настроение..
Как поющий хрусталь, погладил , а он поёт
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 18:44
Главное Арсену опять не травмироваться.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Приветствую, Володя!!!
Теперь, после того как он узнал о возможном возвращении в Россию, его шансы на выживание значительно понизились...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:06
Сидел себе человек спокойно, никого не трогал, здоровый образ жизни вёл, лечил болезни и травмы, в футбол почти не играл... И получил вызов в сборную России 🇷🇺 по футболу, а может заранее знал, что вызовут и берег себя. Не знаю, понравится ли это его нынешнему клубу? А может оно и к лучшему - для них Захарян не представляет ценности, как игрок, его быстро продадут, со скидкой. А Валера оригинал... Я не верю своим глазам - он издевается над здравым смыслом. Интересно, что будет дальше?
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:51
Приветствую Виктор! Главное чтобы он дожил до октября)))
Capral
Capral
вчера в 16:58
Ну вот и ответ- Карпину в Динамо нужен Захарян.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 