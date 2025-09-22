Захарян вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи

1758548751

вчера, 16:45

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в расширенный состав вошли 42 игрока: вратари — Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Ставер («Рубин»), Максим Бориско («Балтика»); защитники — Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Максим Осипенко («Динамо»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА ), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак»), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба — «Балтика»); полузащитники — Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА ), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Константин Кучаев («Ростов»), Алексей Миранчук («Атланта», США ), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания); нападающие — Иван Сергеев («Динамо»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев ( ЦСКА ), Александр Соболев («Зенит»).

Захаряну 22 года, он не играл за сборную России с марта 2024 года, тогда он вышел на поле в товарищеском матче с командой Сербии (4:0) и отметился одной голевой передачей. В марте 2025 года он получил рецидив травмы четырехглавой мышцы, из-за чего пропустил концовку прошлого сезона. Также этим летом игрок не поехал с клубом на предсезонное турне в Японии из-за восстановления после вируса. По этой же причине Захарян пропустил начало сезона. В текущем сезоне полузащитник провел два матча за «Реал Сосьедад».

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября в Москве встретится с командой Боливии.