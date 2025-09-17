Испанцы могут отказаться от участия в ЧМ-2026 в случае выхода израильтян

1758117920

вчера, 17:05

Сборная Испании по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года, если туда отберется команда Израиля. Об этом сообщил представитель Социалистической группы в Конгрессе Патчи Лопес, комментарий которого приводит газета Marca.

Позиция испанского правительства появилась на фоне продолжающихся дебатов об участии израильтян в международных спортивных соревнованиях. На пресс-конференции в Конгрессе Лопес призвал спортивные организации исключить представителей Израиля из соревнований.

«Мы рассмотрим этот вариант [отказа от участия в чемпионате мира] позднее», — сказал Лопес.

Уставы Международной федерации футбола ( ФИФА ) и Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) запрещают вмешательство правительств в дела национальных федераций.

Сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира группы E, набрав шесть очков в двух матчах. В активе команды Израиля девять очков в пяти матчах, сборная располагается на третьем месте группы I. Следующий матч сборная Испании проведет с командой Грузии. Сборная Израиля сыграет против команды Норвегии. Оба матча пройдут 11 октября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.