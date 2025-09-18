  • Поиск
Дуглас Сантос не планировал выступать за Россию после получения гражданства

18 сентября 2025, 12:35

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос не планировал выступать за сборную России по футболу.

Сантос получил паспорт РФ в октябре 2024 года и сменил спортивное гражданство на российское. Благодаря этому в чемпионате России защитник не считался легионером. Сантос попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы, но в итоговую заявку включен не был. Защитник принял приглашение в сборную Бразилии и 5 сентября дебютировал в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Чили (3:0), отыграв все 90 минут.

"С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи. Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», — сказал Сантос.

За «Зенит» бразилец выступает с 2019 года, став с клубом пять раз чемпионом России и выиграв два Кубка и пять Суперкубков России.

VeniaminS
VeniaminS
19 сентября в 20:33
Хочет играть за команду своей родины.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 сентября в 17:51, ред.
Дуглас сделал одолжение Зениту для +1 иностранца в заявке.Про сборную Бразилии он был честен с самого начала.Это естесственное желание всех бразильских футболистов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 сентября в 15:41
Уважаемый, ранее ваш юмор был более тонкий и даже изощренный. Но я не об этом. "Дядьки в голубых костюмах" подобрали его в Германии во второй бундеслиге. И привезли в "культурную столицу РФ". Где он постепенно понял, что лучше платить налоги 15% , чем 50%. И подписал заявление, которое решило этот вопрос и порадовало сильно главного фраера гопника Шурика. Вот и вся поэма. А все остальное это шелуха.
Варвар7
Варвар7 ответ nik9373 (раскрыть)
18 сентября в 15:31
Так это и понятно , ведь Дуглас играет за "Культурную столицу"...)
112910415
112910415
18 сентября в 15:08
понять, простить, посочувствовать ...
yhtwph33v76h
yhtwph33v76h
18 сентября в 14:25
Таких сейчас через один, получатели гражданства для материальных благ
nik9373
nik9373 ответ Варвар7 (раскрыть)
18 сентября в 13:56
Как ты культурно расписал словосочетание - шкурный интерес.
CCCP1922
CCCP1922
18 сентября в 13:48
Куда-то пропал наш товарищ Свищев? Какая фамилия хорошая - напечатал первую букву и она появилась целиком. Депутат обещал разобраться с выдачей российских паспортов бразильцам... Или уже успел перескочить на новую тему "Задолженность по зарплате сотрудникам ФК Химки". Уважаемый, Свищев, нет ничего хуже незавершённых дел... Так что там с паспортами?
lotsman
lotsman
18 сентября в 13:13
Парень с детства мечтал играть за сборную своей страны, своей Родины, где он родился и вырос, где его корни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 12:59
Играть не планировал...в Зените оказался случайно...в аэропорту Рио дядьки в голубых костюмах запихали в самолёт и велели быть защитником Зенита...гражданство получил также...стечение обстоятельств...пришел после тренировки...тыкал непроизвольно пальцами по клавиатуре...случайно оформилось гражданство...обратно разгражданиться не получилось...
Вот так...примерно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 сентября в 12:52
Два интереса имел. Снизить налоги как гражданин РФ и обойти лимит. Нашей стране не нужно ни то ни другое. Это нужно только Лёше Миллеру да Шурику гопнику и фраеру. А простым людям даже имеющим заслуги получение гражданства РФ надо ждать годами.
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 12:46
Значит надо полагать - имел только меркантильный интерес.
