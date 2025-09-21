Угальде считает, что тренер «Спартака» Станкович переживает за результат

1758466676

вчера, 17:57

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» переживает за результаты команды, поэтому эмоционально реагирует на решения судей. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Спартака» .

Ранее «Спартак» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Станкович отсутствовал на скамейке «Спартака» из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2).

«Он переживает. Кто-то делает иначе, он делает это так», — сказал Угальде.

Также автор двух забитых мячей прокомментировал матч: «Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, двигались. Это позволило мне забить два гола. В перерыве сделали акцент на том, что надо изменить ритм, добавить энергии».