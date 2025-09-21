Угальде считает, что тренер «Спартака» Станкович переживает за результат

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович переживает за результаты команды, поэтому эмоционально реагирует на решения судей. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Спартака» Манфред Угальде.
Ранее «Спартак» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Станкович отсутствовал на скамейке «Спартака» из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2).
«Он переживает. Кто-то делает иначе, он делает это так», — сказал Угальде.
Также автор двух забитых мячей прокомментировал матч: «Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, двигались. Это позволило мне забить два гола. В перерыве сделали акцент на том, что надо изменить ритм, добавить энергии».
«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков, В следующем туре красно-белые 28 сентября дома встретятся с «Пари Нижний Новгород».
Конечно молодых подростков это привлекает, нашли себе кореша, ведь если их тренер и лидер так себя ведёт то и им значит можно, но только лидер и тренер должен их направлять к взрослости, солидности, сдержанности и твёрдости духа, своим пример показывать на что стоит распаляться а на что нет, но вместо этого Станкович любезно делится своим безумием бессмысленным и беспощадным. Поэтому команда вообще считайте что хуже чем без тренера.
"Мы играем так же коряво как наш тренер справляется с эмоциями"
Конечно молодых подростков это привлекает, нашли себе кореша, ведь если их тренер и лидер так себя ведёт то и им значит можно, но только лидер и тренер должен их направлять к взрослости, солидности, сдержанности и твёрдости духа, своим пример показывать на что стоит распаляться а на что нет, но вместо этого Станкович любезно делится своим безумием бессмысленным и беспощадным. Поэтому команда вообще считайте что хуже чем без тренера.
"Мы играем так же коряво как наш тренер справляется с эмоциями"