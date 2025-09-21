  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Угальде считает, что тренер «Спартака» Станкович переживает за результат

вчера, 17:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович переживает за результаты команды, поэтому эмоционально реагирует на решения судей. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Спартака» Манфред Угальде.

Ранее «Спартак» победил самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Станкович отсутствовал на скамейке «Спартака» из-за дисквалификации на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2).

«Он переживает. Кто-то делает иначе, он делает это так», — сказал Угальде.

Также автор двух забитых мячей прокомментировал матч: «Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, двигались. Это позволило мне забить два гола. В перерыве сделали акцент на том, что надо изменить ритм, добавить энергии».

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков, В следующем туре красно-белые 28 сентября дома встретятся с «Пари Нижний Новгород».

Подписывайся в ВК
Все новости
Месси передал привет послу Аргентины в РФ
Вчера, 08:00
Фернандес заявил, что ЦСКА не хотел его возвращения
20 сентября
Семшов не считает матч «Краснодар» — «Зенит» ключевым в борьбе за титул
20 сентября
Погребняк рассказал, что может помочь «Зениту» выиграть у «Краснодара»
20 сентября
Сёмин назвал матчи «Краснодара» с «Зенитом» визитной карточкой РПЛ
20 сентября
В «Балтике» заявили, что в клубе нет эйфории после удачного старта в РПЛ
20 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:59
А сколько болельщиков переживают за Спартак? И за тебя они тоже переживают!!!
b5a7ev2f9t5n
b5a7ev2f9t5n
вчера в 22:19
Конечно переживает, от результата зависит его дальнейшая работа
ABir
ABir
вчера в 19:57
Станкевич верил в бомбардирские качества Манфреда, и того прорвало.
112910415
112910415
вчера в 19:30
Связывать его надо!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:10
Ещё бы ему не переживать ,ведь сидит на стуле с двумя ножками !
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:59
Лучше так не переживать!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:55
Конечно переживает, он же человек... Было бы странно видеть в кресле главного тренера великого клуба равнодушного человека. Только слишком уж он буйный на людях. Ведь с игроками, я уверен, он общается нормально и они, когда говорят, что уважают тренера, делают это совершенно искренне. В противном случае всё бы вылезло наружу. У меня нет готового совета. Кстати, а судей оскорбляют все. И бешенный темперамент проявляет не только Станкович.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:42
Логично.)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:38, ред.
Как бы человек не переживал это его личные трудности и сказываться на окружающих это не должно. Купите ему грушу, повесть в зале. Взрослый осознанный человек способен с эмоциями справляться, а это поведение незрелого неуравновешенного отморозка и оправданием ему будет только лет 10 психотерапии. Работа тренером этому мальчишке не по плечу как можно наблюдать по качеству игры Спартака, это дело для взрослых уравновешенных личностей, ну либо ооооочень талантливых, что тоже не случай борова.

Конечно молодых подростков это привлекает, нашли себе кореша, ведь если их тренер и лидер так себя ведёт то и им значит можно, но только лидер и тренер должен их направлять к взрослости, солидности, сдержанности и твёрдости духа, своим пример показывать на что стоит распаляться а на что нет, но вместо этого Станкович любезно делится своим безумием бессмысленным и беспощадным. Поэтому команда вообще считайте что хуже чем без тренера.

"Мы играем так же коряво как наш тренер справляется с эмоциями"
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36
Скорее за неустойку судя по всему)
Capral
Capral
вчера в 18:31
За своё кресло он переживает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 