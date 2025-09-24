В РФС назвали условие для запрета футбольной деятельности Садыгову

Российский футбольный союз (РФС) готов направить в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос о запрете на футбольную деятельность для Туфана Садыгова при наличии оснований. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Садыгов являлся инвестором клуба.
«Мы отправили материалы на рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК), — сказал Митрофанов. — Сейчас наш КДК будет рассматривать вопросы в отношении руководства „Химок“ в совокупности, принимать решения, есть ли основания для привлечения их к ответственности, к какой ответственности, кого конкретно. После того, как эти решения будут приняты, с учетом всех обстоятельств, в том числе погашения задолженностей или наоборот, мы будем принимать окончательные решения. В том числе в части возможного обращения в ФИФА, о распространении санкций, запрета на футбольную деятельность, на территорию мира».
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.
В отношении Садыгова ведется дело о крупном мошенничестве. Как сообщал турецкий портал Serik Postasi, Садыгов в середине июня стал владельцем клуба «Серикспор Беледиеспор», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата страны.