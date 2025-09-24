В РФС назвали условие для запрета футбольной деятельности Садыгову

1758713760

вчера, 14:36

Российский футбольный союз ( РФС ) готов направить в Международную федерацию футбола ( ФИФА ) запрос о запрете на футбольную деятельность для при наличии оснований. Об этом заявил генеральный секретарь РФС .

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Садыгов являлся инвестором клуба.

«Мы отправили материалы на рассмотрение в контрольно-дисциплинарный комитет ( КДК ), — сказал Митрофанов. — Сейчас наш КДК будет рассматривать вопросы в отношении руководства „Химок“ в совокупности, принимать решения, есть ли основания для привлечения их к ответственности, к какой ответственности, кого конкретно. После того, как эти решения будут приняты, с учетом всех обстоятельств, в том числе погашения задолженностей или наоборот, мы будем принимать окончательные решения. В том числе в части возможного обращения в ФИФА , о распространении санкций, запрета на футбольную деятельность, на территорию мира».

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

В отношении Садыгова ведется дело о крупном мошенничестве. Как сообщал турецкий портал Serik Postasi, Садыгов в середине июня стал владельцем клуба «Серикспор Беледиеспор», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата страны.