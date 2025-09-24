  • Поиск
УЕФА не будет отстранять израильские команды от турниров из-за давления США

вчера, 14:01

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет отстранять израильские сборные и клубы от турниров из-за давления со стороны США. Об этом сообщил портал Israel Hayom.

По информации источника, вопрос об отстранении израильских команд от соревнований не стоит на повестке дня в том числе благодаря усилиям официальных лиц США, которые настоятельно призывали руководство УЕФА сохранить статус-кво. В нынешнем сезоне в еврокубках принимает участие один клуб из Израиля — «Маккаби» из Тель-Авива. Первый матч общего этапа Лиги Европы с участием «Маккаби» пройдет 24 сентября, соперником израильской команды станет греческий ПАОК.

Ранее сообщалось, что восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят УЕФА и Международную федерацию футбола отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

По информации The Times, некоторые европейские клубы связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.

