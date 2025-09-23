  • Поиск
Аленичев рассказал об отношении Португалии к санкциям против футбола России

23 сентября 2025, 14:55

Португальцы занимают нейтральную позицию в вопросе санкций к российскому футболу. Об этом в интервью рассказал победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев.

«Знаете, португальский народ такой спокойный, они, в принципе, особо не думают об этом, не спрашивают, когда нас допустят. Спрашивают просто мое мнение. Я говорю, что не знаю сам, такая обстановка, не знаю. Честно, они и не говорят: быстрее бы вас допустили. Они занимают нейтральную сторону», — сказал Аленичев.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

