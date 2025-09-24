  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Кубок Английской Лиги 2025/2026

Игрок «Ливерпуля» удалился после победного гола в Кубке Лиги

вчера, 00:07

Французский нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил красную карточку после того, как забил гол в матче третьего раунда Кубка английской лиги, ставший победным для его команды.

Во вторник «Ливерпуль» дома со счетом 2:1 обыграл «Саутгемптон» и вышел в четвертый раунд Кубка английской лиги. Экитике забил гол на 85-й минуте, после чего снял футболку. За это он получил желтую карточку, ставшую для игрока второй в матче. Согласно регламенту, футболист пропустит следующий матч чемпионата Англии — 27 сентября «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».

Соперник «Ливерпуля» по четвертому раунду станет известен позднее.

Экитике 23 года, он перешел в «Ливерпуль» в июле из германского «Айнтрахта». В семи матчах за «Ливерпуль» игрок забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноИностранец выдворен из РФ после того, как выбежал на поле во время матча
23 сентября
СлухиЭксперты ООН просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные
23 сентября
СлухиУЕФА начал дисциплинарное дело в отношении Симеоне
23 сентября
Аленичев рассказал об отношении Португалии к санкциям против футбола России
23 сентября
Газзаев надеется, что санкции с российского футбола будут сняты к 2026 году
23 сентября
В РФС были вынуждены применить жесткие санкции к Станковичу
23 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:55
Игрок хороший забивной
K_SY116
K_SY116 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 14:38
Да Кьеза всегда играет с полной отдачей. По моему тоже он недооценен
335yfskwf6ur
335yfskwf6ur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:06
на соккере вообще нет Кубка Английской Лиги, ни расписания, ничего. Зато есть чемпионат ЮАР.
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 10:07
Для таких нужно утвердить премию Дарвина - лайт)
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:23
Уго только перешел в клуб, исправно забивает, хочет влюбить в себя болельщиков, но не проконтролировал эмоции....бывает.
Думаю втык конечно же получит, но и пряником побалуют его, за победный гол!
А по игре скажу так, да, Ливер играл не основным составом, но по игре "святые" явно не уступали лидеру АПЛ! Даже и моменты создавали отличные, но Ливерпулю ппц как везет в этом сезоне! Небыло еще не одного матча, в котором бы Ливерпуль одержал уверенную победу, но за характер и волю к победе им конечнотже респект!
Шуня771
Шуня771
вчера в 08:46
Может банально с кем то заключил пари...)

А какой там кэф. в БК конторах стоял на красную карточку в красном стане?

Три причины:

1. Женщина.

2. Деньги.

3. Психическое расстройство.
Брулин
Брулин
вчера в 08:38
Подозреваю, что Уго сделал это намеренно. Ему очень не нравится, как его опустили трансфером Исака. Начинайте волноваться, подробности письмом)
fsw68t3b4cmc
fsw68t3b4cmc
вчера в 07:42
Мавр сделал своё дело - мавр может уходить
Иван Плотников
Иван Плотников
вчера в 07:30
Просто нужен был выходной 🌝
shlomo
shlomo
вчера в 07:12
А не специально ли он это сделал...:::))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:53
А у них турниры не разъединяют, как у нас? В смысле, удалился в кубке, а пропустит матч чемпионата...
sv_1969
sv_1969 ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 06:34
Наверное он решил себе не запланированный выходной устроить)))
112910415
112910415
вчера в 06:21
охота пуще неволи ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:12
УГОраздило же тебя Экитике...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 05:56
А что случится, если отменить карточки за снятие футболки? Небо на землю не рухнет?
adekvat
adekvat
вчера в 05:52
Хорошо был мотивирован парень хттел победить. У них же ни как у нас кубок, вылетишь не вернешься.
Lewa2708
Lewa2708 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 05:25
Может так Уго решил подарить Кьезе возможность сыграть за него))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 04:28
Почему этого матча нет на соккере?
sv_1969
sv_1969
вчера в 03:40
Как грится не сдержался и сам наказал себя
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 03:34
Футболистам важно уметь контролировать свои эмоции, быть в достаточной мере сдержанными на поле.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 02:34, ред.
Знавал я Чудака одного... Кстати, тоже в Ливерпуле пылил немного. И в Интере, и в Милане, и в МанСити, и в Марселе. Тоже любил удалиться чисто по приколу. Нуу... чтоб там... протокол матча событиями обогатить! )
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 02:16, ред.
ладно бы был победный гол в финале КЛ, ну или в дерби, ну или вообще первый гол за красных .......глупейшее удаление..

кто то может объяснить почему Слот упорно игнорит Кьезу?!? в те редкие дни когда итальянец все же выходит на поле показывает очень даже неплохой футбол, играет со старанием несмотря на порой не статусные матчи, ему бы побольше игровых минут и доверия тренера и почти уверен, что принес бы немало пользы команде....

Леони хорошо смотрелся в своем дебюте, Здоровья ему!

ну и Исака с дебютным голом!
UncleZack
UncleZack
вчера в 01:24
“Я славлюсь голами а не мозгами»

(c) Экитике
stanichnik
stanichnik
вчера в 00:42, ред.
Нечего сказать, глупейшее удаление. А интересно, как отреагирует руководство на эту красную карточку? С одной стороны игрок заслуживает поощрение за забитый гол и наверняка за это прописаны какие-то бонусы в контракте, но с другой стороны в том же контракте наверняка прописаны и штрафные санкции за красные карточки. Вот уж точно, нарочно не придумаешь, где тут ставить запятую, "казнить", или "помиловать".))
Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
вчера в 00:37
Все было заранее продумано
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:26
Карточка ни что - Празднование всё! )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 