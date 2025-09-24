Игрок «Ливерпуля» удалился после победного гола в Кубке Лиги

Французский нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике получил красную карточку после того, как забил гол в матче третьего раунда Кубка английской лиги, ставший победным для его команды.
Во вторник «Ливерпуль» дома со счетом 2:1 обыграл «Саутгемптон» и вышел в четвертый раунд Кубка английской лиги. Экитике забил гол на 85-й минуте, после чего снял футболку. За это он получил желтую карточку, ставшую для игрока второй в матче. Согласно регламенту, футболист пропустит следующий матч чемпионата Англии — 27 сентября «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».
Соперник «Ливерпуля» по четвертому раунду станет известен позднее.
Экитике 23 года, он перешел в «Ливерпуль» в июле из германского «Айнтрахта». В семи матчах за «Ливерпуль» игрок забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
кто то может объяснить почему Слот упорно игнорит Кьезу?!? в те редкие дни когда итальянец все же выходит на поле показывает очень даже неплохой футбол, играет со старанием несмотря на порой не статусные матчи, ему бы побольше игровых минут и доверия тренера и почти уверен, что принес бы немало пользы команде....
Леони хорошо смотрелся в своем дебюте, Здоровья ему!
ну и Исака с дебютным голом!
