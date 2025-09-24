Игрок «Ливерпуля» удалился после победного гола в Кубке Лиги

1758661630

вчера, 00:07

Французский нападающий «Ливерпуля» получил красную карточку после того, как забил гол в матче третьего раунда Кубка английской лиги, ставший победным для его команды.

Во вторник «Ливерпуль» дома со счетом 2:1 обыграл «Саутгемптон» и вышел в четвертый раунд Кубка английской лиги. Экитике забил гол на 85-й минуте, после чего снял футболку. За это он получил желтую карточку, ставшую для игрока второй в матче. Согласно регламенту, футболист пропустит следующий матч чемпионата Англии — 27 сентября «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».

Соперник «Ливерпуля» по четвертому раунду станет известен позднее.

Экитике 23 года, он перешел в «Ливерпуль» в июле из германского «Айнтрахта». В семи матчах за «Ливерпуль» игрок забил пять голов и отдал одну голевую передачу.