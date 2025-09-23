  • Поиск
УЕФА начал дисциплинарное дело в отношении Симеоне

23 сентября 2025, 16:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера испанского «Атлетико» аргентинца Диего Симеоне. Об этом сообщает портал The Athletic.

17 сентября «Атлетико» на выезде со счетом 2:3 уступил английскому «Ливерпулю» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. В конце матча Симеоне показал неприличный жест болельщику английской команды и вступил с ним в перепалку, после чего ему была показана красная карточка. Специалист объяснил свое поведение провокациями со стороны болельщиков.

Во втором туре общего этапа «Атлетико» 30 сентября примет германский «Айнтрахт».

112910415
112910415
вчера в 07:58
горбатого ... сложно исправить ! )
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуня771 (раскрыть)
23 сентября в 21:24
Ох уж эти провокаторы,,,)))
q3h67gjy2qn2
q3h67gjy2qn2
23 сентября в 21:21
Симеоне горячий парень,и вряд-ли когда исправится
Шуня771
Шуня771
23 сентября в 20:16
Он горячим парнем всегда был, а болельщики провоцируют...
Понять и простить парня.
shlomo
shlomo
23 сентября в 20:11
Похоже Диего уже устал от тренерской должности.... нужно взять паузу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 сентября в 17:53
Нервы нужно держать в кулаке...
Гость
