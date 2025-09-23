УЕФА начал дисциплинарное дело в отношении Симеоне

1758635931

23 сентября 2025, 16:58

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера испанского «Атлетико» аргентинца . Об этом сообщает портал The Athletic.

17 сентября «Атлетико» на выезде со счетом 2:3 уступил английскому «Ливерпулю» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. В конце матча Симеоне показал неприличный жест болельщику английской команды и вступил с ним в перепалку, после чего ему была показана красная карточка. Специалист объяснил свое поведение провокациями со стороны болельщиков.

Во втором туре общего этапа «Атлетико» 30 сентября примет германский «Айнтрахт».