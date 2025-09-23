  • Поиск
Иностранец выдворен из РФ после того, как выбежал на поле во время матча

23 сентября 2025, 21:13
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Самарские правоохранители оштрафовали и выдворили из России нарушившего режим пребывания в стране иностранного гражданина после того, как он проник на поле во время футбольного матча и создал препятствие игре команд «Крылья Советов» и «Краснодар». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Самаре мои коллеги из городского УМВД России привлекли к административной ответственности болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча между командами „Крылья Советов“ и „Краснодар“. <…> Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области», — написала Волк в телеграм-канале.

Инцидент произошел 17 сентября на стадионе в Самаре. Один из зрителей преодолел ограждение и выбежал на поле, чем помешал продолжению матча. Болельщика передали сотрудникам полиции. В ходе проверки полицейские установили, что молодой человек в день матча отметил 18-летие и, являясь гражданином государства ближнего зарубежья, находился на территории России с нарушением режима пребывания.

Источник: itar-tass.com Фото: Виктор Лунченко
Vilar
Vilar ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:56
Генерал-майор МВД сообщил, что пьяный мальчик-эмигрант, бегал по футбольному полю.
112910415
112910415
вчера в 06:18
вот семья-то обрадуется , когда сынок внезапно вернётся на родину ! )
bd2mjg9mpgqv
bd2mjg9mpgqv
вчера в 03:55
Сам себя спалил своей выходкой
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 01:42
Сама Ирина Волк сообщила, значит важная новость!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 00:39
Да уж..., спецоперация на футбольном поле Самары - просто верх доблести/храбрости. Глеб Жеглов со своей Чёрной кошкой отдыхает.
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 22:16
Нечто похожее было на матче Динамо - Спартак , там тоже иностранец выбежал на поле , ругаясь и махая руками , но там обошлось месяцем "дисквы"...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 21:50, ред.
Билеты дорогие...домой охота....
Выбежал на поле...через неделю дома...
