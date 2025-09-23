Иностранец выдворен из РФ после того, как выбежал на поле во время матча

1758651220

23 сентября 2025, 21:13

Самарские правоохранители оштрафовали и выдворили из России нарушившего режим пребывания в стране иностранного гражданина после того, как он проник на поле во время футбольного матча и создал препятствие игре команд «Крылья Советов» и «Краснодар». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Самаре мои коллеги из городского УМВД России привлекли к административной ответственности болельщика, который выбежал на футбольное поле во время матча между командами „Крылья Советов“ и „Краснодар“. <…> Мужчине назначено наказание в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Он помещен в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области», — написала Волк в телеграм-канале.

Инцидент произошел 17 сентября на стадионе в Самаре. Один из зрителей преодолел ограждение и выбежал на поле, чем помешал продолжению матча. Болельщика передали сотрудникам полиции. В ходе проверки полицейские установили, что молодой человек в день матча отметил 18-летие и, являясь гражданином государства ближнего зарубежья, находился на территории России с нарушением режима пребывания.