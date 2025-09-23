Эксперты ООН просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные

1758636862

23 сентября 2025, 17:14

Восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Международную федерацию футбола ( ФИФА ) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Хосе Луис Моралес.

По информации источника, эксперты просят сделать это «в ответ на продолжающийся геноцид на территории Палестины». Ранее газета Israel Hayom сообщила, что УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября.