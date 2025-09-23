  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Эксперты ООН просят УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные

23 сентября 2025, 17:14

Восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Хосе Луис Моралес.

По информации источника, эксперты просят сделать это «в ответ на продолжающийся геноцид на территории Палестины». Ранее газета Israel Hayom сообщила, что УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября.

В феврале 2024 года футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА, в котором призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований. Призыв поддержали 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Позднее в ФИФА заявили, что дисциплинарный комитет организации изучит возможные правонарушения и проявления дискриминации со стороны Израиля. В мае 2025 года Палестинская футбольная ассоциация призвала ФИФА ускорить рассмотрение вопроса по Израилю.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиУЕФА начал дисциплинарное дело в отношении Симеоне
23 сентября
Аленичев рассказал об отношении Португалии к санкциям против футбола России
23 сентября
Газзаев надеется, что санкции с российского футбола будут сняты к 2026 году
23 сентября
В РФС были вынуждены применить жесткие санкции к Станковичу
23 сентября
УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября
21 сентября
Слухи«Динамо» наказало Нгамалё за нарушение трудовой дисциплины
20 сентября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 