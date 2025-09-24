Фанаты ПАОКа провели акцию против Израиля на матче Лиги Европы с «Маккаби»

1758742932

вчера, 22:42

Болельщики греческого ПАОКа провели акцию в поддержку Палестины на матче общего этапа футбольной Лиги Европы против израильского «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом сообщает телеканал Eurosport.

Болельщики по ходу игры развернули баннеры, которые гласили «Остановите геноцид» и «Покажите красную карточку Израилю». Перед матчем ПАОК попросил фанатов воздержаться от подобных действий, поскольку это может повлечь санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

24 сентября стало известно, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные от турниров из-за давления со стороны США . По информации портала Israel Hayom, данный вопрос пока что не стоит на повестке дня у организации. Ранее ТАСС сообщил, что восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят УЕФА и Международную федерацию футбола отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Матч прошел в среду на домашнем поле ПАОКа и завершился нулевой ничьей. Российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут. Его соотечественник форвард Федор Чалов появился на поле на 72-й минуте.