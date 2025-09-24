  • Поиск
Фанаты ПАОКа провели акцию против Израиля на матче Лиги Европы с «Маккаби»

вчера, 22:42
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)0 : 0Логотип футбольный клуб Маккаби Тель-АвивМаккаби Тель-АвивМатч завершен

Болельщики греческого ПАОКа провели акцию в поддержку Палестины на матче общего этапа футбольной Лиги Европы против израильского «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом сообщает телеканал Eurosport.

Болельщики по ходу игры развернули баннеры, которые гласили «Остановите геноцид» и «Покажите красную карточку Израилю». Перед матчем ПАОК попросил фанатов воздержаться от подобных действий, поскольку это может повлечь санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

24 сентября стало известно, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные от турниров из-за давления со стороны США. По информации портала Israel Hayom, данный вопрос пока что не стоит на повестке дня у организации. Ранее ТАСС сообщил, что восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят УЕФА и Международную федерацию футбола отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Матч прошел в среду на домашнем поле ПАОКа и завершился нулевой ничьей. Российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут. Его соотечественник форвард Федор Чалов появился на поле на 72-й минуте.

