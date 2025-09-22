Аэропорт Краснодара впервые с 2022 года принял самолет с фанатами клуба РПЛ

1758517792

вчера, 08:09

Поклонники петербургского «Зенита» стали первыми болельщиками клуба Российской премьер-лиги ( РПЛ ), кто смог отправиться на гостевой матч в Краснодаре на самолете после возобновления работы местного аэропорта. Сине-бело-голубые встретились с лидером РПЛ в рамках 9-го тура чемпионата страны по футболу.

С 9:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. Матч «Краснодар» — «Зенит», который состоялся 21 сентября, стал первым в Краснодаре после возобновления полетов в этот город. Добраться туда можно в том числе прямым рейсом.

В день матча можно было отправиться в Краснодар на самолете несколькими рейсами. Сейчас полет из Москвы в Краснодар занимает 3 часа 30 минут, по ходу командир воздушного судна по громкой связи несколько раз сообщал, над какими городами пролетает самолет, в их числе Волгоград, Астрахань, Грозный, Минеральные Воды. Во время полета никаких проблем не возникло, в Москве на борт можно было попасть через прямой рукав, в Краснодаре от самолета вез автобус. Правда, в журнале для пассажиров рейс Москва — Краснодар пока что не указан. В самолете из Москвы ожидаемо не нашлось болельщиков петербургской команды.

В субботу «Зенит» сообщил, что впервые за несколько лет отправился в Краснодар прямым рейсом. Команду на выезде массово поддержали болельщики. Некоторые приехали в Краснодар на личном транспорте, другие — на автобусе, третьи — на поезде.

Однако среди порядка 1 тыс. болельщиков сине-бело-голубых на стадионе оказались и те, кто прибыл на самолете. Один из них рассказал, что с открытием аэропорта стало удобнее. «Из Петербурга в Краснодар рейс по плану летит 4 часа 40 минут, но мы долетели за 4 часа, — сказал болельщик. — Изначально я купил билет в Геленджик, где аэропорт также открыт недавно. Затем увидел, что доступны самолеты в Краснодар напрямую. Я успел поймать билеты туда-обратно за 25 тыс. рублей, правда, приобрел все баллами. Конечно, это удобно. В самолете из болельщиков „Зенита“ я был не один, порядка 10-15 были еще в самолете».