Аэропорт Краснодара впервые с 2022 года принял самолет с фанатами клуба РПЛ

вчера, 08:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Поклонники петербургского «Зенита» стали первыми болельщиками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), кто смог отправиться на гостевой матч в Краснодаре на самолете после возобновления работы местного аэропорта. Сине-бело-голубые встретились с лидером РПЛ в рамках 9-го тура чемпионата страны по футболу.

С 9:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. Матч «Краснодар» — «Зенит», который состоялся 21 сентября, стал первым в Краснодаре после возобновления полетов в этот город. Добраться туда можно в том числе прямым рейсом.

В день матча можно было отправиться в Краснодар на самолете несколькими рейсами. Сейчас полет из Москвы в Краснодар занимает 3 часа 30 минут, по ходу командир воздушного судна по громкой связи несколько раз сообщал, над какими городами пролетает самолет, в их числе Волгоград, Астрахань, Грозный, Минеральные Воды. Во время полета никаких проблем не возникло, в Москве на борт можно было попасть через прямой рукав, в Краснодаре от самолета вез автобус. Правда, в журнале для пассажиров рейс Москва — Краснодар пока что не указан. В самолете из Москвы ожидаемо не нашлось болельщиков петербургской команды.

В субботу «Зенит» сообщил, что впервые за несколько лет отправился в Краснодар прямым рейсом. Команду на выезде массово поддержали болельщики. Некоторые приехали в Краснодар на личном транспорте, другие — на автобусе, третьи — на поезде.

Однако среди порядка 1 тыс. болельщиков сине-бело-голубых на стадионе оказались и те, кто прибыл на самолете. Один из них рассказал, что с открытием аэропорта стало удобнее. «Из Петербурга в Краснодар рейс по плану летит 4 часа 40 минут, но мы долетели за 4 часа, — сказал болельщик. — Изначально я купил билет в Геленджик, где аэропорт также открыт недавно. Затем увидел, что доступны самолеты в Краснодар напрямую. Я успел поймать билеты туда-обратно за 25 тыс. рублей, правда, приобрел все баллами. Конечно, это удобно. В самолете из болельщиков „Зенита“ я был не один, порядка 10-15 были еще в самолете».

«Зениту» в какой-то степени помог прямой рейс в Краснодар на матч с местной командой в РПЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Следующий матч в Краснодаре в рамках РПЛ состоится 4 октября, местная команда примет грозненский «Ахмат».

Источник: itar-tass.com
Vilar
Vilar
вчера в 10:57
Получается, если бы не игра Краснодара с Зенитом аэропорт не открыли бы?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:28
Это здорово. Но все же не надо пускать пыль в глаза якобы уже все отлично и все нормализовалось...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:57
Приняли только тогда, когда получилось создать безопасные условия.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:47
На самолёте много болельщиков не увезёшь
Вещий
Вещий
вчера в 09:40
Ну хоть не зря съездили.... :)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ t6urtj6nqekt (раскрыть)
вчера в 09:20
Здравствуйте. Да, будет.
yd5j3hpbyw8w
yd5j3hpbyw8w
вчера в 09:10
Вообще удачно ребята слетали
Гость
