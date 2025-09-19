КДК РФС рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева

1758287630

19 сентября 2025, 16:13

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) на следующей неделе рассмотрит оскорбительный баннер болельщиков петербургского «Зенита» в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом журналистам заявил глава комитета .

Болельщики «Зенита» вывесили баннер на домашнем матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:1).

«Баннер на матче „Зенит“ — „Ахмат“: данное нарушение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении футбольного клуба „Зенит“, который пригласят на заседание. Эта запись есть в рапорте комиссара матча. Обращались ли представители министерства спорта? Нет», — сказал Григорьянц.