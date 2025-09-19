  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Кубок 2025/2026

КДК РФС рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева

19 сентября 2025, 16:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на следующей неделе рассмотрит оскорбительный баннер болельщиков петербургского «Зенита» в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Болельщики «Зенита» вывесили баннер на домашнем матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:1).

«Баннер на матче „Зенит“ — „Ахмат“: данное нарушение будет рассмотрено на следующей неделе в отношении футбольного клуба „Зенит“, который пригласят на заседание. Эта запись есть в рапорте комиссара матча. Обращались ли представители министерства спорта? Нет», — сказал Григорьянц.

Подписывайся в ВК
Все новости
Фанаты «Аталанты» устроили беспорядки в Париже
18 сентября
«Ман Сити» уволил бармена, который пришёл на работу с эмблемой МЮ
15 сентября
На матч «Кайрат» — «Реал» будут продавать не более двух билетов в одни руки
15 сентября
Розовский: «Думаю, верность Ефремова „Спартаку“ не пропала»
10 сентября
«Фламенго» попросил ООН признать болельщиков клуба отдельной нацией
09 сентября
В Сербии призвали болельщиков избегать провокаций в игре с командой Англии
09 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Муравьед
Муравьед
19 сентября в 20:59
Наказать что бы другим не повадно было.
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 20:32
Ещё правду может сказать тот, кто жил в Хабаровском крае в то время, когда Губернатором был Михаил Дегтярев.
stanichnik
stanichnik ответ 5szse92fbkwd (раскрыть)
19 сентября в 20:26, ред.
Доброго Здоровья,Fareasta!
А вы согласны со мной?
5szse92fbkwd
5szse92fbkwd ответ stanichnik (раскрыть)
19 сентября в 20:25
Интересно, а Capral такого же мнения?
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 20:23, ред.
Полоумные, да к тому же плохо воспитанные малолетки, которые привыкли писать гадости на стенах в подъездах, решили обратить на себя внимание такой вот выходкой. Только одним административным штрафом могут не отделаться, за это можно и паспорт болельщика потерять, и поделом, такое пресекать на корню надо. Министр не быдло, быдло, те, кто такие баннеры создаёт и приносит их на стадионы.
Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
19 сентября в 19:55
Правду может сказать лишь человек, знакомый с темой. Я не думаю. что пользователь сайта имеет доступ к членам Правительства. А информация. написанная мелом на заборе правдой быть не может. Это знают все.
CCCP1922
CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 сентября в 19:28
Я сказал правду.... Кстати, а при чем тут Зенит? Я болельщик Спартака...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
19 сентября в 18:02
А не много ли на себя берете господин советчик? Не зря на стадионах регулярно появляется баннер про ФК Зенит.
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 17:09, ред.
Интересно, а какой текст был на баннере? Чем можно оскорбить Министра спорта Дегтярева? Сказать, что не умеет работать? Так он это знает и не обижается. Он не способен даже пыль в глаза пускать. А ведь его вытянул наверх очень уважаемый человек. Дегтярев и Губернатором собирался быть долго, во время разглядели, что он не потянет... Но из обоймы не выкинули, а вручили Министерство Спорта. Однако Михаил, похоже, не надолго. Кто ему преподавал Госслужбу? Что это за чиновник, который не может подготовить и провести совещание. Да ещё и ведёт себя, как свадебный генерал. Министром должен быть человек разносторонних познаний и имеющий хорошие организаторские способности и отличную память. И уметь работать с людьми он тоже должен. Лично я жду кадровых решений.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 16:37
Если виноваты, значит накажут. И правильно сделают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 