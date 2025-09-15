  • Поиск
На матч «Кайрат» — «Реал» будут продавать не более двух билетов в одни руки

вчера, 13:27
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал30.09.2025 в 19:45 Не начался

Продажа билетов на матч основного этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» из Алма-Аты и мадридским «Реалом» начнется 23 сентября. Продавать будут не более двух билетов в одни руки, сообщила пресс-служба казахстанского футбольного клуба.

Для покупки необходимо указать паспортные данные или казахстанский индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Указанная на билетах информация будет проверяться при входе на стадион. Ранее полиция Казахстана предупредила о риске мошенничества при покупке билетов на матч.

Игра пройдет 30 сентября. «Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:36
Казахи ноги подключат, ведь всё таки это футбольный матч
4bdhzrc8agb3
4bdhzrc8agb3
вчера в 15:54
Для Казахстана это историческое событие
shlomo
shlomo
вчера в 14:52
А если в семье более трех человек.... папа, и один сын..... а остальные сыновья как бы не при деле.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Всё равно "жучилы" найдут как на этом заработать...)
