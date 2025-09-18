1758176954

Фанаты «Аталанты» устроили беспорядки в Париже во время выезда на матч Лиги чемпионов против ПСЖ .

В итогам столкновений с полицией были задержаны 19 человек.

Итальянские болельщики орудовали в масках и использовали разнообразное оружие, нанеся урон местной инфраструктуре.