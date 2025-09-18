  • Поиск
Фанаты «Аталанты» устроили беспорядки в Париже

18 сентября 2025, 09:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Фанаты «Аталанты» устроили беспорядки в Париже во время выезда на матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

В итогам столкновений с полицией были задержаны 19 человек.

Итальянские болельщики орудовали в масках и использовали разнообразное оружие, нанеся урон местной инфраструктуре.

За день до этого беспорядки в Мадриде устроили фанаты французского «Марселя», который играл матч ЛЧ с «Реалом».

Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
18 сентября в 10:27
Вот и я об этом.)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
18 сентября в 10:24
Приветствую Виктор! Ну блин не понимаю... Твои обгадились в гостях и причем тут условный Париж? Мочи своих)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
18 сентября в 09:52
Приветствую, Володя!!!
Вот, оно- тлетворное влияние запада!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
112910415
112910415
18 сентября в 09:45
изловить и воздать каждому по заслугам !
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 09:30
Вот никогда этого не приветствовал! Громити своих))
