Фанаты «Аталанты» устроили беспорядки в Париже во время выезда на матч Лиги чемпионов против ПСЖ.
В итогам столкновений с полицией были задержаны 19 человек.
Итальянские болельщики орудовали в масках и использовали разнообразное оружие, нанеся урон местной инфраструктуре.
За день до этого беспорядки в Мадриде устроили фанаты французского «Марселя», который играл матч ЛЧ с «Реалом».
Вот, оно- тлетворное влияние запада!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
