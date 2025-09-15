«Ман Сити» уволил бармена, который пришёл на работу с эмблемой МЮ

1757968863

вчера, 23:41

Английский «Манчестер Сити» уволил сотрудника клуба, который в день дерби против «Манчестер Юнайтед» пришел на работу в экипировке с эмблемой «красных дьяволов».

Внимательные посетители бара на клубном стадионе заметили, что один из работников обслуживает их в форме, принадлежащей их принципиальному сопернику. Фото быстро разошлось по Сети, и уже на следующий день после матча руководство «Сити» приняло меры и уволило бармена.

В заявлении «Сити» говорится:

Спасибо, что поставили нас в известность об этом. Мы можем подтвердить, что этот человек в настоящее время отстранен от занимаемой должности.

Само дерби завершилось победой «Сити» 3:0.