«Ман Сити» уволил бармена, который пришёл на работу с эмблемой МЮ

вчера, 23:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Английский «Манчестер Сити» уволил сотрудника клуба, который в день дерби против «Манчестер Юнайтед» пришел на работу в экипировке с эмблемой «красных дьяволов».

Внимательные посетители бара на клубном стадионе заметили, что один из работников обслуживает их в форме, принадлежащей их принципиальному сопернику. Фото быстро разошлось по Сети, и уже на следующий день после матча руководство «Сити» приняло меры и уволило бармена.

В заявлении «Сити» говорится:

Спасибо, что поставили нас в известность об этом. Мы можем подтвердить, что этот человек в настоящее время отстранен от занимаемой должности.

Само дерби завершилось победой «Сити» 3:0.

112910415
112910415
сегодня в 09:15
можно и посудиться ... )
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:00
Зря они уволили
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:57, ред.
Наивные. Пацан на этом годовую з/п бармена сделал. Теперь пойдёт в бар МЮ работать... и купит форму Сити, до очередного дерби.)) А потом ещё и книжку об этом напишет.
8nc4xea233n6
8nc4xea233n6
сегодня в 07:34
Быстро вычислили засланца
shlomo
shlomo
сегодня в 07:27
Свой среди чужих... чужой среди своих...
Zangiota
Zangiota
сегодня в 06:17
А где осталось свобода выбора????
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 05:47
Ему может ещё больше заплатили за это)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:11
Когда внимательные посетители бара начали косится на него - "Это провал " понял бармен , выпив залпом бокал Кока-Колы , произнёс - "За Глейзеров и Рэтклиффа ! " )))
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Сделал возврат.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:25, ред.
Можно ли вернуть 500 баллов "застрявшего" матча Зеледон - Пунтаренас, от 14.09.2025 года?
