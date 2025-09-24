  • Поиск
Билеты на матч «Кайрата» с «Реалом» раскупили за 4 часа

вчера, 13:51
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал30.09.2025 в 19:45 Не начался

Билеты на матч между «Кайратом» из Алма-Аты и мадридским «Реалом» были раскуплены за 4 часа. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского футбольного клуба.

Продажа билетов началась 23 сентября. Через 4 часа после объявления о начале продаж пресс-служба «Кайрата» сообщила о том, что все билеты раскупили.

Ранее госагентство Казинформ писало о проблемах при покупке билетов. Отмечается, что технические сложности были вызваны огромным количеством желающих посетить матч. В какой-то момент электронная очередь для покупки билетов на матч составила около 130 тысяч человек. При этом стадион, на котором состоится игра, вмещает только 23 тысячи человек.

Матч пройдет 30 сентября. «Кайрат» впервые выступает в основном этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанский клуб в гостях проиграл португальскому «Спортингу» (1:4).

Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 03:40
На задрипаное место билет обошёлся в 430 тысяч тенге.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
23 тысяч вмещает, значит? Разве не минимум 35 тысяч должно быть, для проведения игр под эгидой фифа и уефа?
112910415
112910415
вчера в 19:40
Большущий футбольный праздник на казахской земле!
r5rkm8dw5g6w
r5rkm8dw5g6w
вчера в 19:34
Для местных болельщиков это большой праздник
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:47
Интерес к Реалу, на территории бывшего СССР, огромен. Пожалуй популярнее Королевского клуба нет. Желающих посмотреть на него живьём хоть отбавляй. Приедет не самый основной состав? Это не беда - тем легче будет победить Реал. Нереальная задача? Еще какая реальная, в выходные состоится Дерби всея Мадрида – подопечные Алонсо потратят много сил. У Кайрата есть шанс остаться в истории футбола. Главное для игроков верить. А мы готовы посмотреть хорошую игру.
adekvat
adekvat
вчера в 16:08
Посмотрим каким составом Реал прилетит на игру.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:04
Пойдут на негров посмотрят)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:58
Чего долго билеты "расходились", наверное придерживали, для чего то...)
Вещий
Вещий
вчера в 15:50
Я даже представить себе не могу цену у спекулянтов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:18
Супер матч для казахов...
Гость
