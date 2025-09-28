  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболисты «Спартака» чувствуют присутствие Станковича — Зобнин

вчера, 22:47

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» чувствуют присутствие главного тренера команды Деяна Станковича, даже если он не находится у бровки. Об этом журналистам рассказал капитан «Спартака» Роман Зобнин.

В воскресенье «Спартак» со счетом 3:0 дома обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Станкович не может присутствовать на скамейке из-за месячной дисквалификации.

«Самое главное, что победили дома и взяли три очка. Быстрый гол помог нам, могли больше забивать. Мы хорошо готовились, многое получилось, план выполнили», — сказал Зобнин.

«Что касается Станковича, то у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет», — добавил полузащитник.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жедсон оценил победу «Спартака» над «Пари НН»
Вчера, 22:42
Глеб Никитин заявил, что верит в главного тренера «Пари НН» Шпилевского
Вчера, 21:50
Дивеев рассказал, что не обращает внимания на место ЦСКА в таблице РПЛ
Вчера, 17:48
Шабанхаджай считает Кузяева хорошим игроком
Вчера, 15:33
Футболист «Рубина» Шабанхаджай считает, что вратарь Ставер похож на Нойера
Вчера, 12:19
Алип надеется, что «Кайрат» отберет очки у «Реала» в Лиге чемпионов
27 сентября
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:15
Теперь неделя хвальбы великой народной будет! До матча с конями как минимум. Ну а дальше будет зависеть от результата. Либо "чемодан, вокзал - Сербия", либо что-нить подобное этому вью...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:44
Скорее всего, игроки сами собирались, отдельно от руководства клуба. На собрании, видимо, обсуждали текущие результаты команды и возможные действия руководителей по отношению к Станковичу. Скорее всего игроков в Деяне устраивает всё и они решили оказать поддержку тренеру, в чем уведомили куратора из Лукойла. Хозяева решили не обострять отношения. Если победы продолжатся Станкович, после серьёзного разговора, останется. Что будет дальше? Кадровые перестановки в руководстве ФК Спартак.
1 984
1 984
вчера в 23:28
Вся вышеописанная ситуация - давний баг сайта. После того, как делаешь одну ставку, он отбрасывает линию в прошлое, примерно на то время, когда ставил в прошлый раз. Здесь нужно обновить страницу и всё будет хорошо. Та быть не должно, но я уже привык. Если исправите, будет хорошо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:59
Рома один из лучших игроков сентября в РПЛ.
пуст кисляки учаться вот у таких динозавров
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 