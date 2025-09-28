Футболисты «Спартака» чувствуют присутствие Станковича — Зобнин

1759088848

вчера, 22:47

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» чувствуют присутствие главного тренера команды , даже если он не находится у бровки. Об этом журналистам рассказал капитан «Спартака» .

В воскресенье «Спартак» со счетом 3:0 дома обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Станкович не может присутствовать на скамейке из-за месячной дисквалификации.

«Самое главное, что победили дома и взяли три очка. Быстрый гол помог нам, могли больше забивать. Мы хорошо готовились, многое получилось, план выполнили», — сказал Зобнин.

«Что касается Станковича, то у нас все единомышленники в команде. Он готовит команду, его присутствие ощущается, даже когда его нет», — добавил полузащитник.