1759088522

вчера, 22:42

Футболисты московского «Спартака» провели хорошую работу в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород». Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш.

В воскресенье «Спартак» дома победил «Пари НН» со счетом 3:0. Жедсон забил два гола.

«Очень рад победе нашей команды. Надо оставаться сосредоточенными, сконцентрированными и играть в том же духе. Голы бывают разные, но главное — забиваешь ты их или нет. Главное, что мы заработали три очка», — сказал Жедсон.

«Результат не так уж важен, но он отражает, что мы хорошо поработали и выполнили все задачи. Главное в футболе — это команда и командный дух. Мы как команда должны выполнять все требования», — добавил футболист.