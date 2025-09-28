  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Жедсон оценил победу «Спартака» над «Пари НН»

вчера, 22:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Футболисты московского «Спартака» провели хорошую работу в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород». Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш.

В воскресенье «Спартак» дома победил «Пари НН» со счетом 3:0. Жедсон забил два гола.

«Очень рад победе нашей команды. Надо оставаться сосредоточенными, сконцентрированными и играть в том же духе. Голы бывают разные, но главное — забиваешь ты их или нет. Главное, что мы заработали три очка», — сказал Жедсон.

«Результат не так уж важен, но он отражает, что мы хорошо поработали и выполнили все задачи. Главное в футболе — это команда и командный дух. Мы как команда должны выполнять все требования», — добавил футболист.

Подписывайся в ВК
Все новости
Глеб Никитин заявил, что верит в главного тренера «Пари НН» Шпилевского
Вчера, 21:50
Дивеев рассказал, что не обращает внимания на место ЦСКА в таблице РПЛ
Вчера, 17:48
Шабанхаджай считает Кузяева хорошим игроком
Вчера, 15:33
Футболист «Рубина» Шабанхаджай считает, что вратарь Ставер похож на Нойера
Вчера, 12:19
Алип надеется, что «Кайрат» отберет очки у «Реала» в Лиге чемпионов
27 сентября
Футболист «Зенита» Алип объяснил высокую результативность Глушенкова
27 сентября
 
Все комментарии
4jedeh3u638n
4jedeh3u638n
сегодня в 04:39
Сыграли настолько сколько позволил соперник
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:08
Наконец-то Жедсон начал отрабатывать потраченные на его покупку рекордные для Спартака деньги. И пусть это случилось в матче с не самым сильным соперником, но всё равно его сегодняшний дуплет позволяет рассчитывать болельщикам красно-белых, что и в ближайшем дерби со своим непримиримым соперником он сможет продолжить забивать. И пусть не дубль, но хотя бы разок, как это было в игре с питерцами. А вообще, что примечательно, в последних матчах Спартака, наблюдается некая тенденция, в четырёх играх подряд разным футболистам красно-белых удаётся сделать дубль, Барко с Сочи, Гарсия с Динамо, Угальде с Крыльями и наконец сегодня Фернандеш с Пари НН. А продолжится ли эта серия дальше, узнаем через неделю.
Болейте за своих, а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:57
Могли штук восемь забить, не то что армейцы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 