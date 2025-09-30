«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разберет два эпизода по итогам матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».
Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.
«Балтика» попросила рассмотреть эпизод с неудалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте и эпизод по засчитанному голу защитника армейцев Игоря Дивеева на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
На 42-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов показал желтые карточки Акинфееву и защитнику «Балтики» Кевину Андраде за неспортивное поведение. На 83-й минуте встречи Андраде был удален с поля за второе предупреждение.
«Балтика» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. ЦСКА возглавляет таблицу, в активе команды 21 очко.