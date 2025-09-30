  • Поиск
«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ с ЦСКА

30 сентября 2025, 13:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разберет два эпизода по итогам матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».

Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.

«Балтика» попросила рассмотреть эпизод с неудалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте и эпизод по засчитанному голу защитника армейцев Игоря Дивеева на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

На 42-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов показал желтые карточки Акинфееву и защитнику «Балтики» Кевину Андраде за неспортивное поведение. На 83-й минуте встречи Андраде был удален с поля за второе предупреждение.

«Балтика» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. ЦСКА возглавляет таблицу, в активе команды 21 очко.

Red blu
Red blu
01 октября в 10:06
Счёт на табло. Все остальное детский лепет и всхлипы обиженок.
Red blu
Red blu
30 сентября в 22:03
Лапочкин: «Зачинщик — Андраде, Акинфеев ему ответил, дотронувшись до лица. Совершенно справедливо показаны желтые карточки»
Balbes77773
Balbes77773
30 сентября в 20:09
Счёт по игре,имхо.жаль,что не забили раньше,но это заслуга вратаря Балтики-он,реально,молодец!И наши нападающие-....печаль...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
30 сентября в 20:03
Коварные судьи, всячески тащат армейцев в сентябре. Даже пару красных дали в матче против Ростова, только бы тащить армейцев.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
30 сентября в 19:52
Этого неадеквата давно пора на дискву посадить, орет матом на игроков соперника перед камерой на вмю страну.
Вы от Максименко или Латышонка такое видели?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
30 сентября в 19:49
    SHMEL
    SHMEL
    30 сентября в 19:06, ред.
    Так понимаю обратились чисто для галочки, чтобы хоть чем-то занять ЭСК. Уверен, те кто будет рассматривать эти эпизоды только подтвердят правильность принятых во время матча арбитром решений.
    Пятачёк
    Пятачёк
    30 сентября в 18:19
    Это после просмотренных повторов такую дичь нести?! Наверное точно что-то курили:))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    30 сентября в 18:11
      Red blu
      Red blu ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
      30 сентября в 18:00
      Помню этот момент с Обляковым, ЦСКА не стал обращаться по этому моменту в ЭСК , а надо было.
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ Red blu (раскрыть)
      30 сентября в 17:50, ред.
      А зачем? Игрок получил ЖК.
      Конечно, реакция Акинфеева была несколько чрезмерной. Но удаление?
      В матче коней с быками Диего Косте даже ЖК не дали, за то, что Облякова за шею схватил.
      https://iimg.su/i/ssCNky
      https://iimg.su/i/919Gnc
      Red blu
      Red blu
      30 сентября в 17:44
      ЦСКА надо было обратиться в ЭСК из за нападения на Акинфеева.
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      30 сентября в 16:56
      Уверен, что Вы с таким же энтузиазомом возражали против удаления Аззи Моххамеда и Дугласа Сантоса в матчах Спартака.
      Или нет?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Николай Жунин (раскрыть)
      30 сентября в 16:23
      Им обидно, удалили ни за что их игрока, и не удалили минимум двух армейцев
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      30 сентября в 16:22
      Низкий поклон всем кто борется с предвзятым судейством в лице одной команды чемпионата.
      Только не пойму, почему 2 эпизода, я более пяти насчитал во втором только тайме. И когда уже дисквалифицируют Игоря, он орет матом на всю страну, у экранов дети
      CCCP1922
      CCCP1922
      30 сентября в 15:42
      Интересно будет посмотреть заключение ЭСК.. Надеюсь, Талалаев знает, что делает..
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      30 сентября в 15:05
      Только зашёл домой, и уже оборжался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
      Futurista
      Futurista
      30 сентября в 15:02
      "Балтика" попросила рассмотреть эпизод с неудалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте")...

      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan
      30 сентября в 14:57
      Жаль не указано по какой причине претензии к голу. Вероятно падение Сауся, который выбегая из-за спины Кругового споткнулся об его пятку и, которого, в свою очередь, толкали два защитника Балтики?
      Николай Жунин
      Николай Жунин
      30 сентября в 14:50
      Обидно пропускать мяч за 15 секунд до окончания матча, но сами виноваты, что не доиграли эпизод.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      30 сентября в 14:40
      Напрасный труд. ЭСК оправдает решение судьи.
