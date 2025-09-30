«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по двум эпизодам матча РПЛ с ЦСКА

1759228527

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) разберет два эпизода по итогам матча 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой».

Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.

«Балтика» попросила рассмотреть эпизод с неудалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте и эпизод по засчитанному голу защитника армейцев Игоря Дивеева на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

На 42-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов показал желтые карточки Акинфееву и защитнику «Балтики» Кевину Андраде за неспортивное поведение. На 83-й минуте встречи Андраде был удален с поля за второе предупреждение.