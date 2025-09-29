  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Кубок 2025/2026

КДК РФС рассмотрит задержку матча Кубка России по вине «Броук Бойз»

29 сентября 2025, 12:01
БроукБойзЛоготип футбольный клуб БроукБойз (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)СоколМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит задержку начала матча четвертого раунда «пути регионов» Кубка России по вине медиаклуба «Броук Бойз» с саратовским «Соколом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

23 сентября «Броук Бойз» в Красногорске уступил «Соколу» со счетом 0:2 и завершил выступление в Кубке России. Команда с опозданием прибыла на игру, автобус с частью футболистов приехал на стадион «Зоркий» за пять минут до начала встречи.

«Рассмотрим удаление футболиста „Броук Бойз“ Григория Коробова за оскорбительное поведение, — сказал Григорьянц. — Задержка начала матча на 13 минут по вине „Броук Бойз“, также клуб не предоставил мячи „Соколу“ для разминки, поэтому гостям пришлось разминаться без них».

Заседание КДК РФС пройдет 2 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения фанов «Ахмата» в адрес Дзюбы
29 сентября
КДК РФС получил протест от «Уфы» на участие Федчука в матче Кубка России
26 сентября
КДК РФС может рассмотреть выступление отстраненного Федчука в Кубке России
25 сентября
КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительный баннер фанатов в адрес Дегтярева
25 сентября
КДК РФС рассмотрит непредоставление автобуса «Спартаком» «Крыльям Советов»
22 сентября
КДК РФС рассмотрит удаление тренера ЦСКА Крамаренко в игре с «Балтикой»
22 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Звонкий пони
Звонкий пони
29 сентября в 23:45
да исключить медиа из кубка да и всё.
они ж сами говорят,что это шоу. вот пусть на ТНТ их и показывают,как развлекательную программу
shlomo
shlomo
29 сентября в 13:39
Достали уже с этой Медиалигой.... прикрыть ее и дело с концом.
Alex_67
Alex_67
29 сентября в 13:32
Не пойму почему в России есть клубы с иностранными названиями? Как они могли стать участниками розыгрыша Кубка России по футболу? Кто принимал решение о выдаче Медиалиге квоты на три команды?
112910415
112910415
29 сентября в 13:02
простить!
надо же было в Кофеманию заскочить ! )
Варвар7
Варвар7
29 сентября в 12:51
Вылетели , не вылетели - это не важно - штрафы догонят...)
То , что опоздали - это ещё понятно - дело житейское(всё бывает) , но , то , что мячи "зажали" - за это точно надо "рублём бить"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 