КДК РФС рассмотрит задержку матча Кубка России по вине «Броук Бойз»

1759136463

29 сентября 2025, 12:01

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит задержку начала матча четвертого раунда «пути регионов» Кубка России по вине медиаклуба «Броук Бойз» с саратовским «Соколом». Об этом сообщил глава комитета .

23 сентября «Броук Бойз» в Красногорске уступил «Соколу» со счетом 0:2 и завершил выступление в Кубке России. Команда с опозданием прибыла на игру, автобус с частью футболистов приехал на стадион «Зоркий» за пять минут до начала встречи.

«Рассмотрим удаление футболиста „Броук Бойз“ Григория Коробова за оскорбительное поведение, — сказал Григорьянц. — Задержка начала матча на 13 минут по вине „Броук Бойз“, также клуб не предоставил мячи „Соколу“ для разминки, поэтому гостям пришлось разминаться без них».