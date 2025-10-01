  • Поиск
«Манчестер Юнайтед» хочет сыграть против «Аль-Насра» Роналду

01 октября 2025, 21:21

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой провести несколько товарищеских матчей в Саудовской Аравии.

Английский клуб не участвует в этом сезоне еврокубков, а потому испытывает недостаток игровой практики. Одним из вариантов решения этой проблемы является проведение серии товарищеских игр.

МЮ рассматривает Саудовскую Аравию как приоритетный вариант по причине благоприятных погодных условий, а также выгодных финансовых предложений. В «Юнайтед» полагают, что потенциальный матч против «Аль-Насра», за который выступает экс-игрок МЮ Криштиану Роналду, может собрать огромную кассу.

112910415
112910415
02 октября в 07:38
борьбы за титулы нету ...
так хоть заработать ! )
Nenash
Nenash
01 октября в 22:56
Замыкатель против холодильника. Это будет нечто.. 🤣
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
01 октября в 22:54
Доброго Здоровья, Варвар!
Матч наверняка будет носить характер дружеской встречи, а может даже благотворительный и в тком случае можно было бы позволить Роналду по тайму сыграть за ту и другую команду, да ещё и забить в каждой половине игры.
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 21:40
Вот там то Мю покажет всю свою силу!!)
Варвар7
Варвар7
01 октября в 21:32
Криштиану по старой памяти накидает МЮ полную "авоську"...)))
