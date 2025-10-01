«Манчестер Юнайтед» хочет сыграть против «Аль-Насра» Роналду

1759342881

01 октября 2025, 21:21

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой провести несколько товарищеских матчей в Саудовской Аравии.

Английский клуб не участвует в этом сезоне еврокубков, а потому испытывает недостаток игровой практики. Одним из вариантов решения этой проблемы является проведение серии товарищеских игр.