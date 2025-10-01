«Манчестер Юнайтед» хочет сыграть против «Аль-Насра» Роналду

«Манчестер Юнайтед» планирует зимой провести несколько товарищеских матчей в Саудовской Аравии.
Английский клуб не участвует в этом сезоне еврокубков, а потому испытывает недостаток игровой практики. Одним из вариантов решения этой проблемы является проведение серии товарищеских игр.
МЮ рассматривает Саудовскую Аравию как приоритетный вариант по причине благоприятных погодных условий, а также выгодных финансовых предложений. В «Юнайтед» полагают, что потенциальный матч против «Аль-Насра», за который выступает экс-игрок МЮ Криштиану Роналду, может собрать огромную кассу.
так хоть заработать ! )
Матч наверняка будет носить характер дружеской встречи, а может даже благотворительный и в тком случае можно было бы позволить Роналду по тайму сыграть за ту и другую команду, да ещё и забить в каждой половине игры.
