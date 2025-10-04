  • Поиск
Погребняк рассказал, что его тепло встретили в Англии на матчах «Фулхэма»

вчера, 09:58

Бывшего футболиста «Фулхэма» и сборной России Павла Погребняка тепло встретили в Англии на матчах лондонской команды.

Погребняк выступал за «Фулхэм» в 2012 году, также в Англии он играл за «Рединг».

«Я посетил матчи „Фулхэма“ с „Манчестер Юнайтед“ и „Бристолем“. Было очень приятно оказаться на знакомой мне арене, встретили доброжелательно. Люди, которые сопровождали меня, остались на своих местах еще с моего выступления за клуб, — сказал Погребняк. — Такая теплая встреча. Еще пообщались с некоторыми футболистам, например, Адамом Траоре. Веселая английская атмосфера. Я приехал туда по собственному желанию. Футбол — как все было на высшем уровне, так и осталось. Англия — футбольная страна, на которую стоит равняться».

sv_1969
sv_1969
вчера в 11:28
Ну а че , Паша легенда дачников)))
jRest
jRest
вчера в 10:17
Тепло встретили и сжечь хотели - это разные вещи, Паша. 🤔
