  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига Европы 2025/2026

Чалов не отметился результативными действиями в матче Лиги Европы

02 октября 2025, 23:57
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)3 : 1Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОКМатч завершен

Испанская «Сельта» дома со счетом 3:1 обыграла греческий ПАОК в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Виго.

В составе победителей голы забили Яго Аспас, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте, а также Борха Иглесиас (53) и Виллиот Сведберг (71). У ПАОКа отличился Йоргос Якумакис (37).

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями. В первом матче турнира против израильского «Маккаби» (0:0) Чалов вышел на замену и также не сумел отличиться. Полузащитник греческой команды Магомед Оздоев провел на поле весь матч и получил желтую карточку.

«Сельта» одержала первую победу на общем этапе в текущем сезоне, в первом туре испанская команда на выезде уступила германскому «Штутгарту» (1:2). В следующем туре «Сельта» примет «Ниццу» 23 октября, ПАОК в этот же день в гостях сыграет с французским «Лиллем».

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм».

Подписывайся в ВК
Все новости
Болельщики австрийского «Штурма» сделали перформанс с изображением Юрана
02 октября Фото
Кузяев рассказал об опыте игры во Франции
27 сентября
Бывший футболист ЦСКА и «Локомотива» Тикнизян стал гражданином Сербии
24 сентября
Сафонов прокомментировал отмену матча с «Марселем» в Лиге 1
21 сентября
Юран сравнил уровень футболистов РПЛ и второго дивизиона Турции
21 сентября
Джикия забил гол во втором матче чемпионата Турции подряд
20 сентября
 
Все комментарии
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 10:41
Стабильность — признак мастерства!
shlomo
shlomo
вчера в 08:47
Маловато времени ему дали чтобы отметиться....
112910415
112910415
вчера в 08:25
да не беда
Сафонов тоже не отметился, и ничего
Ternan
Ternan
вчера в 08:19
Ну вот и доказал всем все что хотел)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 