«Локомотив» обыграл «Динамо» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» со счетом 5:3 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+3). У «Динамо» отличились Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).
«Локомотив» подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» занимает 8-е место. В активе клуба 15 очков.
В следующем матче «Локомотив» примет московский ЦСКА 18 октября. «Динамо» 19 октября дома сыграет с грозненским «Ахматом».
