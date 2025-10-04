«Локомотив» обыграл «Динамо» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

1759603715

вчера, 21:48

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» со счетом 5:3 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+3). У «Динамо» отличились Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).

«Локомотив» подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ , набрав 23 очка. «Динамо» занимает 8-е место. В активе клуба 15 очков.