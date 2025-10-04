  • Поиск
«Локомотив» обыграл «Динамо» и вернулся на первое место в таблице РПЛ

вчера, 21:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над столичным «Динамо» со счетом 5:3 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Данил Пруцев (1-я минута), Алексей Батраков (43, с пенальти), Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (82) и Александр Руденко (90+3). У «Динамо» отличились Иван Сергеев (23), Бителло (27) и Максим Осипенко (85, с пенальти).

«Локомотив» подлил беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей (6 побед и 5 ничьих). Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» занимает 8-е место. В активе клуба 15 очков.

В следующем матче «Локомотив» примет московский ЦСКА 18 октября. «Динамо» 19 октября дома сыграет с грозненским «Ахматом».

амурец
амурец
сегодня в 02:52
Локо с победой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:36
Локо в РПЛ почти полгода не проигрывает....но впереди ещё до зимних каникул ЦСКА и не начавшие ещё толком играть Зенит и Красно́дар....
Давать прогнозы после трети чемпионата не умнее чем давать Дзюбе бить пенальти Зениту....
Думаю у Локо будет спад....5 ничейных игр к ряду показали что игроки не двужильны....но вот сумеют ли конкуренты воспользоваться им...вопрос...
А пока Локо с победой.... !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Команды как будто играли в хоккей !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:54
    ABir
    ABir
    вчера в 23:11
    Откровенно не везет Карпину и Динамо. Вроде и играют красиво и моменты создают, но не могут реализовать и половины от созданного, а пропускают, как решето.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 23:00
    Тут подсмотрел:
    Варелик, как тренер, ПЯТЬ РАЗ ПОДРЯД ПРОИГРАЛ Галактионову-тренеру.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:59
    Болельщиков Локо с победой, после пяти голов назвать её случайной, язык не поворачивается, КПД атак у железнодорожников гораздо выше, а оборона и вратарь надёжнее. Карпину следует доверить ворота Рассулову, хуже всё равно не будет, хуже некуда. И Зайнутдинова на лавку к Лунёву, из матча в матч одни и те же ошибки. Касаресу по рукам надавать, чтобы не протягивал их в сторону сопрников. Левников конечно же сегдня поддался на давление со стороны судейВАР, но формальный повод у него был, но тогда к нему ещё вопрос, почему не показал вторую жёлтую за нарушение в штрафной на Тюкавине? В общем к арбитру есть вопросы, но в поражении карпин пусть разбирается со своими игроками.
    Болейте за своих, а не против чужих
    Знатог
    Знатог
    вчера в 22:51
    А ваще сегодня годовщина как ушёл ФЁДОР. Вспомнил один фильм. Двое заходят в дом у моря а женщина спрашивает: Фёдор, это ты? -Нет мы не Фёдор. А потом они спрашивают, и когда ушёл ваш Фёдор?- дак одиннадцать лет уже. Вот-вот, 11 лет.
    Futurista
    Futurista ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Конечно будет)...ещё какая...
    Comentarios
    Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Не заруба будет
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:45
    Завтра кони "по левому борту" на 4-е...Зенит на 5-е)...
    Знатог
    Знатог
    вчера в 22:45
    Еле забодал мяч в ворота. А пеналь динамо вызывает смутные сомнения.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 22:33, ред.
    В принципе, если вареликово "гениальное тренерство" отмотать назад, то сегодня БГ играли точно так же, как Спартак под его "чутким руководством": те же провалы в обороне, такая же внезапные остановки движения вперёд команды, такие же истерики и размахивания руками, как у рыбака, "Хлавного тренера" у бровки...
    Кто сказал, что варелик изменился, "заматерел", осознал свои ошибки???
    shur
    shur ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 22:33
    ...8 шайб, тьфу ты, мячей ....!!! В футбол играют настоящие мужчины...
    Viollator
    Viollator
    вчера в 22:32
    Кпк игрлк хороший, но как трендель - не его. Пора гнать бородёшку.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:22
    Когда Данил Пруцев забил гол на первой минуте, я понял, не к добру это. И не ошибся – счёт 3— 5, конечно же, очень понравился зрителям, ещё бы, они увидели в одном матче восемь мячей. А вот специалисты другого мнения. И правда, какому тренеру понравится, когда его команда столько пропускает. Только Галактионов доволен тем, что получил три полноценных очка. Поздравляю Локомотив и болельщиков с победой над принципиальным соперником!!! Желаю всем здоровья!!!.
    iBragim2102
    iBragim2102
    вчера в 22:19
    У Динамо Маухуб лучший, тренер сбитый лётчик из Спартака, тут комментировать только портить
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:18
    А зенит на 4 месте? А как же сказка, придуманная несколько дней назад Карета оказалась тыквой?
    Comentarios
    Comentarios ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Валерий Георгиевич с Луневым сегодня по рюмахе вмажут .. заслужили
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:12
    Пока Семак спит на лавке Галактионов и Мусаев на́бирают по 3 очка и ждут завтра ЦСКА вверху таблицы....
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 22:11
    Что и следовало ожидать Локомотив с Краснодаром взяли по три очка, после того как сегодня Зенит потерял очки с Акроном, а завтра нас ждёт ещё одно московское дерби.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:10
    Темп, который держали динамовцы в первом тайме, оказался не по силам во втором. Бителло - организатора всех атак хозяев на второй тайм не хватило. Динамо по-прежнему атакавало, но стройности в этих атаках прежних уже не было. Локомотив более рационально распределил свои силы и в итоге несколько раз поймал динамовцев на промахах. Игра держала зрителей в напряжении весь матч. Спасибо обеим командам.
    112910415
    112910415
    вчера в 22:09
    Весело было!
    Кроманьонец Неандертальцин
    Кроманьонец Неандертальцин
    вчера в 22:08
    Локомотив напомнил ЦСКА времен Валерия Газаева. Открытая игра с мощной атакой. Там был матч ЦСКА - Динамо 4:2.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:06
    Матч начал смотреть с 75-ой минуты, т к смотрел матч Челси/Ливерпуль....так вот, за 15+ минут, увидел столько же голов, сколько там за весь матч) что за голевую перестрелку устроили команды?)
    Локо с победой!
    Динамо...Валера, верим)
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 22:05, ред.
    У Лунëва нервишки начали борохлить как у Шунина, привёз угловой и гол. Маричаля нужно было раньше выпускать, при счёте 2:1, а не 3:4.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 22:05
    Тайм первый- условно ураган по шкале Бофорта. Не успел поудобнее умоститься в кресле для просмотра, а уже счет открыт. И пошла жаришка. Атаки туда, атаки сюда, скорость, моменты, комбинации, игра пятками, голы, как по синусоиде то одни лучше, то другие, что еще надо простому болельщику.. Тайм второй как минимум жесткий шторм по той же шкале. Как говорится. мелочей в футболе не бывает. Казалось бы Лунев должен поймать элементарный мяч, не поймал. Ну да ладно, угловой, вроде как не критично, ан нет. Опаньки и 3-2. Воробьев один в центре, никто его не видит, все счет сравнивают, доставай четвертый. Ну да ладно, ВГК пусть разбирается. Все же пятерик выгребать за матч как-то не комильфо. В общем болельщиков "Локо" с победой, ВГК и Ко удачи в следующих матчах, командам спасибо за игру и подаренные эмоции, надеюсь завтра дерби столичных команд будет не хуже. Как-то так с моей колокольни.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 22:04
    С Победой, Паровозы! Результат неожиданный. Но по сути, Динамо проиграли сами себе. Первый тайм надо было забирать. Матч понравился. Хоккейный счёт).
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 22:03, ред.
    По ИГРЕ-то, конечно, ничья...
    Если бы не одно "НО".
    И это "НО" - БЕНЕФИС АНТОНА МИТРЮШКИНА!
    Он сегодня прыгнул выше головы.
    Даже те голы, которые ему забили, это не "его" голы: немного удача отвернулась.
    Но почему-то (???) признали лучшим игроком матча Воробьёва.
    Вите Capral, конечно, от этого не легче.


    P.S. Хотел более подробно свои впечатления "здесь и сейчас" описать, но не буду.
    Закончу кратко: ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НУЖЕН!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:02
    Как я и думал, Локомотив играет лучше Динамо, потому и выиграл.
