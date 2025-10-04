  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд»

вчера, 19:00
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Маунт (8'), Шешко (31').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 10 очков, у гостей — 11 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 19 октября, соперником будет «Ливерпуль». «Сандерленд» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Вулверхэмптон»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом»
Вчера, 19:00
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ
Вчера, 17:12
Лидер Первой лиги продлил серию без поражений до 12 игр
Вчера, 16:07
«Зенит» сыграл вничью с «Акроном»
Вчера, 15:02
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» по пенальти в матче Кубка России
02 октября
«Ювентус» не удержал победный счёт против «Вильярреала»
02 октября
 
Сортировать
Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:49
Ламменс как минимум понравился тем, что он уверен в себе, и это видно даже через экран. И это важно!

В последние два сезона Де Хеа в воротах, тогда он устал тащить на себе МЮ в соло, и любые матчи Онаны и Алтая в принципе - как только мяч оказывался возле ворот МЮ становилось тревожно, так как в любой момент можно было ожидать привоза от вратаря.

У Ламменса сегодня было все максимально четко. Да, Сандерленд не создал особо моментов. Но то, что создали - если бы вратарь пропустил бы (а Алтай и Онана пропустили бы), то вратаря вроде как и не обвинить... Но Сеня спас. И особенно понравилось то, как Ламменс руководил защитой. И самое главное - наконец вратарь берет верховые мячи.

Да, мне могут ответить, что это и есть работа вратаря, ща что ты его хвалишь? Но вот в этом и дело, что в МЮ уже лет 5 не было уверенности в том, что вратарь спокойно выполнит даже свою минимальную работу. Пусть это был всего один матч, и в будущем может случиться что угодно... Но как минимум один сегодняшний матч вратарь спокойно и четко отработал, и это не может не радовать
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:36
Сандерленд спас Будулая)))
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:19
В последнее время игру МЮ хвалю редко, и понятно почему.

Но сегодня хочется хвалить. Очень хорошо и чётко все исполнено, но после 80 минуты снова расслабились.

Дай Бог здоровья Макету: когда он не травмирован и в форме - это действительно игрок мирового уровня. Жаль, что в последнее время он был чаще в лазарете, чем на поле.

Ну и наконец, впервые после ухода Де Хеа, когда навешивали в штрафную МЮ - я был спокоен, зная, что вратарь заберёт верховой мяч
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:07
...хочется радоваться, но улыбка не катит,неестественная какая то!
За Ливер в курсе,спасибо!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:31
поздравляю с победой МЮ ))
и бонус. Ливерпуль проиграл 2-1.
это третье поражение подряд.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:29
...да уж, вот и Ливеру плохо, 0:1....!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:40
отличный дебют Ламменса, есть первый сухарь нового кипера МЮ.
но подождем матча с Ливерпулем)))) и тогда оценим Ламменса.
сама игра дьяволов не о чем.
Бруно и Каземиро пара на выход.
желательно в зимой продать и на этом все.
да, поблагодарить за все, и продать.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:24
...."Мутно" ....а Я Мутко вспомнил,смешно!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:45
Гости пожалели Аморима!!!)))
112910415
112910415
вчера в 19:43
Тренер уцелел
particular
particular
вчера в 19:41
Нежданчик? Событие? Обыденность? 3 поражения, 3 победы... Мутно...
shur
shur
вчера в 19:28
...не думал, что "Чёрные коты" такие гиблые ! Футбола настоящего не увидел, тяп-ляп моляры!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:27
У Манчестер Юнайтед, по прежнему, нет тренера.. Мне кажется командой управляют игроки. Надо отдать им должное - могут, когда хотят.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:12
Значит Аморим останется у руля МЮ!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 