«Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Маунт (8'), Шешко (31').
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 10 очков, у гостей — 11 очков.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 19 октября, соперником будет «Ливерпуль». «Сандерленд» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Вулверхэмптон»).
Но сегодня хочется хвалить. Очень хорошо и чётко все исполнено, но после 80 минуты снова расслабились.
Дай Бог здоровья Макету: когда он не травмирован и в форме - это действительно игрок мирового уровня. Жаль, что в последнее время он был чаще в лазарете, чем на поле.
Ну и наконец, впервые после ухода Де Хеа, когда навешивали в штрафную МЮ - я был спокоен, зная, что вратарь заберёт верховой мяч
В последние два сезона Де Хеа в воротах, тогда он устал тащить на себе МЮ в соло, и любые матчи Онаны и Алтая в принципе - как только мяч оказывался возле ворот МЮ становилось тревожно, так как в любой момент можно было ожидать привоза от вратаря.
У Ламменса сегодня было все максимально четко. Да, Сандерленд не создал особо моментов. Но то, что создали - если бы вратарь пропустил бы (а Алтай и Онана пропустили бы), то вратаря вроде как и не обвинить... Но Сеня спас. И особенно понравилось то, как Ламменс руководил защитой. И самое главное - наконец вратарь берет верховые мячи.
Да, мне могут ответить, что это и есть работа вратаря, ща что ты его хвалишь? Но вот в этом и дело, что в МЮ уже лет 5 не было уверенности в том, что вратарь спокойно выполнит даже свою минимальную работу. Пусть это был всего один матч, и в будущем может случиться что угодно... Но как минимум один сегодняшний матч вратарь спокойно и четко отработал, и это не может не радовать
