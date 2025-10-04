«Челси» вырвал победу в матче с «Ливерпулем»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Кайседо Коросо (14'), Алмейда де Оливейра Гонсалвес (90+6'). За гостей забил Гакпо (63').
По итогам встречи «Челси» имеет 11 очков, у гостей — 15 очков.
В следующем матче «Челси» сыграет 18 октября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Ливерпуль» проведет следующий матч 19 октября, (соперник — «Манчестер Юнайтед»).
Тихо тихо подтягиваются новички Челси. Не думал, что игру синих можно было вот так усилить. Особенно когда оба защитника получили травмы. И Хато и Эстевао сыграли на пятерочку.
Эстевао конечно молодой еще, с ошибками. Он и в обороне хорошо отработал. Хорошая игра. Он и Кукурелья герои матча. Но игрок матча Кайседо! Снова и в какой раз красавца положил! А в центре только он и властвовал.
А от Ливерпуля отвернулась ее величество удача. Кризис и серьезный по моему у Арне.
А вообще у обеих команд были много брака в передаче и в обработке мяча.
Но победа есть победа! На последней добавленной минуте вырвали! Молодцы!
Тихо тихо подтягиваются новички Челси. Не думал, что игру синих можно было вот так усилить. Особенно когда оба защитника получили травмы. И Хато и Эстевао сыграли на пятерочку.
Эстевао конечно молодой еще, с ошибками. Он и в обороне хорошо отработал. Хорошая игра. Он и Кукурелья герои матча. Но игрок матча Кайседо! Снова и в какой раз красавца положил! А в центре только он и властвовал.
А от Ливерпуля отвернулась ее величество удача. Кризис и серьезный по моему у Арне.
А вообще у обеих команд были много брака в передаче и в обработке мяча.
Но победа есть победа! На последней добавленной минуте вырвали! Молодцы!
Бредли не готов к позиции ПЗ. Вирц пока не чувствует игры. Собо, Гравенбарх отпахали как всегда на 5.
Робо, ты же видел Эстевао сзади и мог предугадывать передачу на него. Зачем потерял концентрацию? Если Робо так ошибается, что говорить про новичков...
И как по иронии забивают в доб. время, как когда-то Ливерпуль вырывал победу для себя.
Ну тем интереснее будет АПЛ. Теперь Слот должен вывести команду из мини кризиса и показать все, на что он способен.
Бредли не готов к позиции ПЗ. Вирц пока не чувствует игры. Собо, Гравенбарх отпахали как всегда на 5.
Робо, ты же видел Эстевао сзади и мог предугадывать передачу на него. Зачем потерял концентрацию? Если Робо так ошибается, что говорить про новичков...
И как по иронии забивают в доб. время, как когда-то Ливерпуль вырывал победу для себя.
Ну тем интереснее будет АПЛ. Теперь Слот должен вывести команду из мини кризиса и показать все, на что он способен.
В кое то веки замены сработали у Марески…Лавиа, Эстевао, Хато прекрасно вошли в игру, особенно юный бразилец, который вообще должен играть в старте.
Кайседо пушка отличная залетела! Уже не первая в сезоне притом.
У Ливерпуля походу кризис начался, третье поражение подряд (Кристал Пэлас, Галатасарай, Челси).
А мы поднимаемся выше в таблице!
В кое то веки замены сработали у Марески…Лавиа, Эстевао, Хато прекрасно вошли в игру, особенно юный бразилец, который вообще должен играть в старте.
Кайседо пушка отличная залетела! Уже не первая в сезоне притом.
У Ливерпуля походу кризис начался, третье поражение подряд (Кристал Пэлас, Галатасарай, Челси).
А мы поднимаемся выше в таблице!