«Челси» вырвал победу в матче с «Ливерпулем»

вчера, 21:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Кайседо Коросо (14'), Алмейда де Оливейра Гонсалвес (90+6'). За гостей забил Гакпо (63').

По итогам встречи «Челси» имеет 11 очков, у гостей — 15 очков.

В следующем матче «Челси» сыграет 18 октября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Ливерпуль» проведет следующий матч 19 октября, (соперник — «Манчестер Юнайтед»).

kovalev-barin
kovalev-barin ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 23:37
Для меня главный вопрос, почему Собослай до сих пор вообще в старте.

Я могу ошибаться, так как не ставил цель посчитать это с абсолютной точностью... Но по ощущениям - 2/3 голов, которые пропустил Ливерпуль, так или иначе связаны с его ошибками
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:21
Ну теперь точно всё, багаж Клоппа закончился.
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 23:01, ред.
Опять Ливерпуль пропускает на последних секундах.
Рано расслабляются!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:58
Витя щас прочтёт, оценит. )))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:47
Ливерпуль перестраивается, некоторые новички еще адаптируются к АПЛ. Думаю ещё 10 туров Ливерпуль будет барохлить.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:45
Гравенберх и Собослаи молодцы. 2 таскателя пианино.)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:34
Ливерпуль во втором тайме давил, но то Салах запорет моменты, то другие игроки...
Салах что-то сдал, бледная тень Салаха прошлого сезона
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 22:29
Молодцы Челси, заслуженная победа.

Ну и назревает вопрос: Слот аут?
shur
shur ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 22:21
...вся Германия празднует великолетный, победный пас своего "любимчика" Маркуши Кукурелья...!!!
azkan
azkan
вчера в 22:20
Хотел ставить на удаление у синих в этом матче. Но передумал.
Жаль все таки удалили, теперь тренера)))
Что то красные карточки для Челси становятся привычными.
lk_483777
lk_483777
вчера в 22:04
Вирц крутой игрок. Я этого не отрицал, но пока он не нашел свою игру. Вина Слота, что Вирц не может принять мяч и отдать точную передачу? Вы о чем?
Салах стареет и давно надо было ему искать замену. Хотя, сезонт только начался и он может еще заиграет. Но в это иало верится.
YNWA
YNWA
вчера в 22:02
Болельщиков синих с трудовой победой!
YNWA
YNWA
вчера в 22:01
Ливерпулю нужна взбучка!
Comentarios
Comentarios ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 21:56
Да есть такое академично стали играть. Скорость их фишкой была.
Nenash
Nenash
вчера в 21:55
Ливер не хочет бегать и играть быстро в пас. Ленивые. Пас Энцо всё решил..
Zola
Zola
вчера в 21:54
Браво Челси!
azkan
azkan
вчера в 21:54
Кстати Эстевао с первым голом в АПЛ и вообще за Челси!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:53
Ливерпуль ещё не сыгрался что ли с новичками?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Все мытарства Вирца и неопределёнка о которой ты расписал - вина Слота, не игрока. Вирц высочайшего класса футболист, а не погремушка, которая отсебятину на поле городит - бегает куда попало и как попало. Тренер не в состоянии его встроить в игровую схему, причём на протяжении всего старта АПЛ, а не только сегодня.

А корневая причина поражения в том, что Салах у вас провалил матч. Ливерпуль играл одним живым - левым флангом. Причём всю игру. Вот поэтому и проиграли.
112910415
112910415
вчера в 21:50
Ливерпуль на спаде неожиданно!
lk_483777
lk_483777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:49
В том-то и суть, что кроме этой вертушки ничего хорошего вспомнить нельзя. Толк от этой вертушки, если гол не забили?
Терял мяч на ровном месте, не мог отдать передачи и т.д. Он имеет много свободы и я вижу, что он бегает абсолютно везде. Только от этого пока толка нет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:48
Ливерпуль получил то, на что наработал — раньше так получалось у него, а теперь у его соперников. Что-то новые и очень дорогие звёзды слишком долго адаптируются в команде. Надо их подстегнуть... А Челси стоит больше уделять внимания футболу, ведь Аристократы хорошо играют в него, когда захотят. А что Ливерпуль? Он вовремя получил подзатыльник. Это должно встряхнуть команду в целом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
...Вирц пока не чувствует игры...

Посмотри как Вирц вертушкой сделал передачу на своего под удар в первом тайме. Забил бы Ливерпул, было бы эффектно.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:44
Ливерпуль нынче беззубый
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:42
Верьте в чудеса
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:42
Всех с отличной победой!
В кое то веки замены сработали у Марески…Лавиа, Эстевао, Хато прекрасно вошли в игру, особенно юный бразилец, который вообще должен играть в старте.
Кайседо пушка отличная залетела! Уже не первая в сезоне притом.
У Ливерпуля походу кризис начался, третье поражение подряд (Кристал Пэлас, Галатасарай, Челси).
А мы поднимаемся выше в таблице!
lk_483777
lk_483777
вчера в 21:42, ред.
Челси получше смотрелся. Играли более слаженно, чем красные.
Бредли не готов к позиции ПЗ. Вирц пока не чувствует игры. Собо, Гравенбарх отпахали как всегда на 5.
Робо, ты же видел Эстевао сзади и мог предугадывать передачу на него. Зачем потерял концентрацию? Если Робо так ошибается, что говорить про новичков...
И как по иронии забивают в доб. время, как когда-то Ливерпуль вырывал победу для себя.
Ну тем интереснее будет АПЛ. Теперь Слот должен вывести команду из мини кризиса и показать все, на что он способен.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:39
Ливер что-то лихорадит, кажется 3 поражение подряд , сегодня Челси заслужил победу.
Причем их оружием
azkan
azkan
вчера в 21:38, ред.
С заслуженной победой Челси!
Тихо тихо подтягиваются новички Челси. Не думал, что игру синих можно было вот так усилить. Особенно когда оба защитника получили травмы. И Хато и Эстевао сыграли на пятерочку.
Эстевао конечно молодой еще, с ошибками. Он и в обороне хорошо отработал. Хорошая игра. Он и Кукурелья герои матча. Но игрок матча Кайседо! Снова и в какой раз красавца положил! А в центре только он и властвовал.
А от Ливерпуля отвернулась ее величество удача. Кризис и серьезный по моему у Арне.
А вообще у обеих команд были много брака в передаче и в обработке мяча.
Но победа есть победа! На последней добавленной минуте вырвали! Молодцы!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:37, ред.
Прекрасный поединок. Классные скорости и качество взаимодействия игроков у обеих команд. И красные и синие могли победить. Но Челси очень рационально распределил физический ресурс по дистанции матча, оставив силы на финальную часть, где ошибки в обороне даже у таких мастеров как Дейк неизбежны.
Ну и Слот начудил с Салахом. Почему Фараон раз за разом не обостряя и руиня атаки "битлов" справа так и доиграл матч до конца, мне осталось непонятным.

P.S. Передача Исака на гол - футбольный шедевр от АПЛ.
