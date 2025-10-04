  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом»

вчера, 19:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Райс (38'), Сака (67', пенальти).

По итогам встречи «Арсенал» имеет 16 очков, у гостей — 4 очка.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 18 октября, соперником будет «Фулхэм». «Вест Хэм» проведет следующий матч 20 октября, (соперник — «Брентфорд»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ
Вчера, 17:12
Лидер Первой лиги продлил серию без поражений до 12 игр
Вчера, 16:07
«Зенит» сыграл вничью с «Акроном»
Вчера, 15:02
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» по пенальти в матче Кубка России
02 октября
«Ювентус» не удержал победный счёт против «Вильярреала»
02 октября
«Арсенал» победил «Олимпиакос»
02 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:50
Даже в 2000-ые годы не ждали от Вест Хэма хорошей игры?
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:45
Уверенная победа, очередной "сухарь" для Райи, сотый гол Сака за Арсенал в рамках АПЛ...из приятного больше сказать нечего. Каждый матч кто-то из игроков вылетает из-за повреждений, кто-то на долго, кто-то на пару матчей, но всё это не дает Артете наиграть состав....
По ВХЮ скажу так, Сантуш конечно же не маг и за пару игор ситуацию не изменит, но думаю международная пауза пойдет им на пользу!
Ну и пару слов о судействе....ВАР придумали для того, что бы помогать арбитрам, исправлять явные ошибки, но порой(а в АПЛ частенько, судьи на ВАР допускают смешные ошибки)
Оливер, который сегодня был на ВАР, не заметил явную игру рукой у Мавропаноса, но при этом, согласился с главным арбитром по пенальти, которого как по мне небыло....т.к нарушение было до штрафной, а падение Тимбера в штрафной, это была уже конечная фаза нарушения....как по мне, это желтая карточка для игрока ВХЮ и штрафной удар....
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:32
Осень – время Канониров... Но итоги сезона подводят весной, когда у Арсенала проблемы...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:31, ред.
Футбол низкого качества. Сила, борьба, давление..., но только лишь от этого рано поздно клонит ко сну...От молотков, признаюсь, никогда игры не ждал, но вот Арсенал до сих пор не впечатляет. Сака далек от своей лучшей версии. Троссард активен, но в передачах плох. Мартинелли..., ну по нему мне давно всё понятно. Райс выглядел неплохо, но был чересчур медлителен. Вот Калафьери хорош, но от него одного толку мало.
Ну и как команда - Арсенал никак не предстанет единым целым. Всё впереди у них происходит какими то урывками, - на импульсе, а не на мысли, сыгранности и слаженности действий.
Победа есть, но что впереди..., непонятно.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:11
Я бы удивился, если не обыграл!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:09
уверенная победа канониров!
теперь Челси - Ливерпуль ))
надеюсь, они тоже покажут отличную игру.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 