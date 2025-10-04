«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Райс (38'), Сака (67', пенальти).
По итогам встречи «Арсенал» имеет 16 очков, у гостей — 4 очка.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 18 октября, соперником будет «Фулхэм». «Вест Хэм» проведет следующий матч 20 октября, (соперник — «Брентфорд»).
Ну и как команда - Арсенал никак не предстанет единым целым. Всё впереди у них происходит какими то урывками, - на импульсе, а не на мысли, сыгранности и слаженности действий.
Победа есть, но что впереди..., непонятно.
По ВХЮ скажу так, Сантуш конечно же не маг и за пару игор ситуацию не изменит, но думаю международная пауза пойдет им на пользу!
Ну и пару слов о судействе....ВАР придумали для того, что бы помогать арбитрам, исправлять явные ошибки, но порой(а в АПЛ частенько, судьи на ВАР допускают смешные ошибки)
Оливер, который сегодня был на ВАР, не заметил явную игру рукой у Мавропаноса, но при этом, согласился с главным арбитром по пенальти, которого как по мне небыло....т.к нарушение было до штрафной, а падение Тимбера в штрафной, это была уже конечная фаза нарушения....как по мне, это желтая карточка для игрока ВХЮ и штрафной удар....
