«Бавария» на выезде нанесла крупное поражение «Айнтрахту»

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Айнтрахт» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 0:3.
За гостей забивали Диас Маруланда (1', 84'), Кейн (27').
По итогам встречи «Айнтрахт» имеет 9 очков, у гостей — 18 очков.
В следующем матче «Айнтрахт» сыграет 19 октября, соперником будет «Фрайбург». «Бавария» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Боруссия»).
кто выиграл 10 стартовых матчей!!!
мои поздравления, фанаты Баварии !!!)))
кто выиграл 10 стартовых матчей!!!
мои поздравления, фанаты Баварии !!!)))
Машины.
Кейн как обычно, а Диас приносит больше пользы, чем новички ливерпуля
Машины.
Кейн как обычно, а Диас приносит больше пользы, чем новички ливерпуля