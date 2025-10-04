  • Поиск
«Бавария» на выезде нанесла крупное поражение «Айнтрахту»

вчера, 21:30
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Айнтрахт» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 0:3.

За гостей забивали Диас Маруланда (1', 84'), Кейн (27').

По итогам встречи «Айнтрахт» имеет 9 очков, у гостей — 18 очков.

В следующем матче «Айнтрахт» сыграет 19 октября, соперником будет «Фрайбург». «Бавария» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Боруссия»).

shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:24
...подписываюсь и присоединяюсь,аминь!!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 23:19
Айнтрахт показал уже себя в ЛЧ со знаком минус, поэтому такой результат был предсказуем. Диас намного лучше вписался в команду, в отличие от Мане, который тоже переходил из Ливерпуля, хотя Садио по сильнее на мой взгляд как игрок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:43
первый клуб в топ 5 лиг за всю историю футбола
кто выиграл 10 стартовых матчей!!!
мои поздравления, фанаты Баварии !!!)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:48
Почему то я не удивлен! Особенно после 1-5 в ЕК!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:41
Есть рекорд ???
Машины.
Кейн как обычно, а Диас приносит больше пользы, чем новички ливерпуля
