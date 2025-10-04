«Краснодар» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 2:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Забитыми мячами отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Диего Коста (32). В компенсированное к первому тайму время вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе. На 86-й минуте с поля был удален игрок «Ахмата» Усман Ндонг.
Защитник «Краснодара» Витор Тормена не смог доиграть матч из-за травмы — в первом тайме он, выбивая мяч с линии ворот после удара Мелкадзе с близкого расстояния, врезался в штангу. Вместо Тормены на поле вышел Жубал.
«Краснодар» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе команды стало 23 очка. «Ахмат» прервал беспроигрышную серию из 7 матчей (4 победы и 3 ничьих) в чемпионате. Грозненская команда располагается на 9-й строчке, набрав 15 очков.
В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Краснодар» 18 октября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ахмат» 19 октября на выезде встретится с «Динамо» из Москвы.
Итак, Краснодар с победой!!! Ахмат, в принципе сыграл не худший матч, но свои моменты надо использовать...
Итак, Краснодар с победой!!! Ахмат, в принципе сыграл не худший матч, но свои моменты надо использовать...
А забей тогда Мелкадзе, когда защитник ценой травмы выбил мяч из ворот???
Что было бы, а?
Потом, правда, всё стало на свои места, к сожалению Стасика.
А Мелкадзе ещё и 11-метровый не забил...
Вот потому он уже НЕ в Спартаке, а за Грозный пылит: и невезучий в завершающей стадии атаки, и в ответственных моментах, как, например, пробитие 11-метрового в ВАЖНОМ матче, у него откровенно трясутся коленки.
Так Ахмату и выбирать-то особо не из чего...
А забей тогда Мелкадзе, когда защитник ценой травмы выбил мяч из ворот???
Что было бы, а?
Потом, правда, всё стало на свои места, к сожалению Стасика.
А Мелкадзе ещё и 11-метровый не забил...
Вот потому он уже НЕ в Спартаке, а за Грозный пылит: и невезучий в завершающей стадии атаки, и в ответственных моментах, как, например, пробитие 11-метрового в ВАЖНОМ матче, у него откровенно трясутся коленки.
Так Ахмату и выбирать-то особо не из чего...