«Краснодар» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место в РПЛ

вчера, 19:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 2:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Диего Коста (32). В компенсированное к первому тайму время вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе. На 86-й минуте с поля был удален игрок «Ахмата» Усман Ндонг.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена не смог доиграть матч из-за травмы — в первом тайме он, выбивая мяч с линии ворот после удара Мелкадзе с близкого расстояния, врезался в штангу. Вместо Тормены на поле вышел Жубал.

«Краснодар» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе команды стало 23 очка. «Ахмат» прервал беспроигрышную серию из 7 матчей (4 победы и 3 ничьих) в чемпионате. Грозненская команда располагается на 9-й строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Краснодар» 18 октября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ахмат» 19 октября на выезде встретится с «Динамо» из Москвы.

95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:43
С победой, Краснодар!
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:31
Краснодар с победой!

Болельщикам Ахмата не унывать - игра есть, не без шероховатостей, но есть!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
поздравляю черных быков с победой!
Мелкадзе антигерой матча.
пусть Мансилья играет с первых минут в нападении чем неудачливый грузин.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:59
Первые минут 15-17 думал, что в Грозном или, там, Каспийске играют, настолько Краснодар был НЕВЫРАЗИТЕЛЕН И БЛЕДЕН.
А забей тогда Мелкадзе, когда защитник ценой травмы выбил мяч из ворот???
Что было бы, а?
Потом, правда, всё стало на свои места, к сожалению Стасика.
А Мелкадзе ещё и 11-метровый не забил...
Вот потому он уже НЕ в Спартаке, а за Грозный пылит: и невезучий в завершающей стадии атаки, и в ответственных моментах, как, например, пробитие 11-метрового в ВАЖНОМ матче, у него откровенно трясутся коленки.
Так Ахмату и выбирать-то особо не из чего...
Capral
Capral
вчера в 19:56, ред.
Две позиционные ошибки Ахмата- и поражение. Точка, с которой забивает Кордоба становится для него знаковой, а вот защитники Ахмата, похоже, этого не знали и не видели игру Краснодара с Динамо. Второй гол- потеряли "своего" игрока и получили еще один мяч. На мой взгляд- потеря концентрации и невнимательность в обороне. В целом, Краснодар сыграл интересней соперника, техничней и комбинационнее. Черчесов- неплохой организатор, но не выдумщик и не фантазер. В его работе, никогда не было должного креатива. Может организовать игру в обороне, центре поля, но как правило, на длинную дистанцию его не всегда хватает... Анти герой матча Мелкадзе. Мог, в корне перевернуть игру, но не сделал этого. Не скажу, что Эдик сегодня сыграл ярко, но и тех, его минимальных действий в центре поля хватило для общей победы Краснодара. Много фолов и грубой игры.
Итак, Краснодар с победой!!! Ахмат, в принципе сыграл не худший матч, но свои моменты надо использовать...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:46, ред.
Мелкадзе прямо МVР первого тайма. При том, что надо отдать должное Тормене, ценой травмы спасшего от гола, ну а пенальти, как сказал полагаю в шутливой форме комментатор (примерно) " Не забиваю только великие, Дзюба, Мелкадзе..." Ну а ежели серьезнее, то в первые минуты матча казалось футболисты "Краснодара" забыли выйти на поле. "Ахмат" был очень активен. Ладно Кордоба есть, зарешал эпизод, пусть и с рикошетом. В общем описывать события матча не буду. Не понравилось количество нарушений, наверное близко, а может и перевалили "гроссмейстерскую цифру" в 40 на двоих за матч (надо будет статистику глянуть). Болельщиков "Краснодара" с победой, болельщикам "Ахмата" не расстраиваться. Все серии когда-то заканчиваются, сегодня закончилась серия без поражений в чемпионате при Черчесове. Хотя "Ахмат" вполне себе неплохо смотрелся. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
112910415
112910415
вчера в 19:42
Опять стали забивать, это радует!
