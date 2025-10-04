«Краснодар» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место в РПЛ

1759595470

вчера, 19:31

Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 2:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Диего Коста (32). В компенсированное к первому тайму время вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении Георгия Мелкадзе. На 86-й минуте с поля был удален игрок «Ахмата» Усман Ндонг.

Защитник «Краснодара» Витор Тормена не смог доиграть матч из-за травмы — в первом тайме он, выбивая мяч с линии ворот после удара Мелкадзе с близкого расстояния, врезался в штангу. Вместо Тормены на поле вышел Жубал.

«Краснодар» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ . В активе команды стало 23 очка. «Ахмат» прервал беспроигрышную серию из 7 матчей (4 победы и 3 ничьих) в чемпионате. Грозненская команда располагается на 9-й строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Краснодар» 18 октября в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ахмат» 19 октября на выезде встретится с «Динамо» из Москвы.