Батраков рассказал, что игроки «Локо» не думают о серии без поражений в РПЛ

вчера, 22:37

Футболисты московского «Локомотива» не думают о серии без поражений в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

В субботу «Локомотив» в гостях победил столичное «Динамо» со счетом 5:3 в матче 11-го тура РПЛ. Красно-зеленые еще ни разу не проиграли в этом сезоне чемпионата страны.

«Первое место промежуточное. Много голов? Две команды открытые, которые хотят играть в футбол. С „Динамо“ приятно играть, потому что играющая команда, мы сегодня лучше реализовали свои моменты. Серия без поражений? Два раза вообще отпустили почти 99-процентную победу, есть куда расти. В целом не думаем об этой серии»,- сказал Батраков.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре команда 18 октября сыграет с московским ЦСКА.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:07
Как можно не думать о том, что реально есть?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:26
В прошлом сезоне у Локо к 11-му туру был лучший результат....
9 побед в 11-ти матчах.....
А потом ....началась другая "серия"....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:25, ред.
Хреново, что не думаете. Голова..., - она не только для того, чтоб ей жрать, товарищ Батраков !
shur
shur
сегодня в 00:02
".....мы сегодня лучше реализовали свои моменты".
Батраков,Комличенко,Воробьёв....
ABir
ABir
вчера в 23:17
Правильно, что не думают, рано или поздно, любые серии имеют свойство заканчиваться.
