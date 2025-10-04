Батраков рассказал, что игроки «Локо» не думают о серии без поражений в РПЛ

1759606672

вчера, 22:37

Футболисты московского «Локомотива» не думают о серии без поражений в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом журналистам рассказал полузащитник железнодорожников .

В субботу «Локомотив» в гостях победил столичное «Динамо» со счетом 5:3 в матче 11-го тура РПЛ . Красно-зеленые еще ни разу не проиграли в этом сезоне чемпионата страны.

«Первое место промежуточное. Много голов? Две команды открытые, которые хотят играть в футбол. С „Динамо“ приятно играть, потому что играющая команда, мы сегодня лучше реализовали свои моменты. Серия без поражений? Два раза вообще отпустили почти 99-процентную победу, есть куда расти. В целом не думаем об этой серии»,- сказал Батраков.