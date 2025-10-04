Батраков рассказал, что игроки «Локо» не думают о серии без поражений в РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» не думают о серии без поражений в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам рассказал полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.
В субботу «Локомотив» в гостях победил столичное «Динамо» со счетом 5:3 в матче 11-го тура РПЛ. Красно-зеленые еще ни разу не проиграли в этом сезоне чемпионата страны.
«Первое место промежуточное. Много голов? Две команды открытые, которые хотят играть в футбол. С „Динамо“ приятно играть, потому что играющая команда, мы сегодня лучше реализовали свои моменты. Серия без поражений? Два раза вообще отпустили почти 99-процентную победу, есть куда расти. В целом не думаем об этой серии»,- сказал Батраков.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре команда 18 октября сыграет с московским ЦСКА.
9 побед в 11-ти матчах.....
А потом ....началась другая "серия"....
9 побед в 11-ти матчах.....
А потом ....началась другая "серия"....
Батраков,Комличенко,Воробьёв....
Батраков,Комличенко,Воробьёв....