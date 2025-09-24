Мбаппе побил достижение Роналду по числу голов в первых 40 матчах Ла Лиги

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе во вторник сделал дубль в матче Ла Лиги против «Леванте» (4:1).
Таким образом, на данный момент на счету француза 38 голов в 40 матчах чемпионата Испании за «Реал». Мбаппе повторил достижение легендарного Ференца Пушкаша, который тоже забил за «Реал» 38 голов в первых 40 матчах в Ла Лиге.
При этом французский нападающий превзошел показатель Криштиану Роналду — португалец в первых 40 матчах Ла Лиги забил за «Реал» 37 голов.
И как же хорош в конце того сезона, а тем более в начале этого. Очень высокая культура паса, минимум лишних движений, участие в командном прессинге, и убойная реализация моментов.
Удачи Килиану, этот сезон обещает быть особенным. Все, как всегда, будет зависеть от полузащиты.
