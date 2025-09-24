  • Поиск
Мбаппе побил достижение Роналду по числу голов в первых 40 матчах Ла Лиги

вчера, 23:30

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе во вторник сделал дубль в матче Ла Лиги против «Леванте» (4:1).

Таким образом, на данный момент на счету француза 38 голов в 40 матчах чемпионата Испании за «Реал». Мбаппе повторил достижение легендарного Ференца Пушкаша, который тоже забил за «Реал» 38 голов в первых 40 матчах в Ла Лиге.

При этом французский нападающий превзошел показатель Криштиану Роналду — португалец в первых 40 матчах Ла Лиги забил за «Реал» 37 голов.

3by4rgryhjsm
3by4rgryhjsm ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 05:11
Вряд ли. Алчная маманька не даст ему сосредоточиться только на футболе
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ hedtp4vte3r2 (раскрыть)
сегодня в 03:12
Сможет ли Килиан стать легендой сливочных?
hedtp4vte3r2
hedtp4vte3r2
сегодня в 03:08
Разогналась тортилла совсем нипадеццки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:41
А вот мне что интересно: почему именно такая отсечка-40 матчей? Не 50 или 60, а именно 40? Или в 50 матчей будет другой рекордсмен? Просто хочу понять логику этой статистики...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:40
И в следующем году француз получит зм?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:32
Вот зачем расстраивать старенького человека?...
Vilar
Vilar
сегодня в 01:00
Разозлили не на шутку, хочет ЗМ, его очередь в следующем году.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Такая же фигня. Не уловил связи рекорда Мбаппе за Реал и его последующего похода в верблюжатник.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:07
Причем здесь лысый и верблюды? Не уловил связь
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
Мбаппе набрал хорошие обороты, после сложного старта в Реале
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:56, ред.
Зачем так далеко за примером к верблюдам ходить ? У Пепа видок то точно глуповатый был ... после хет трика Кили..))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 23:46
Наверное, не все помнят первое впечатление от игры Мбаппе в первом сезоне за Реал. Потерянность на поле, нервные удары, постоянные офсайды.
И как же хорош в конце того сезона, а тем более в начале этого. Очень высокая культура паса, минимум лишних движений, участие в командном прессинге, и убойная реализация моментов.
Удачи Килиану, этот сезон обещает быть особенным. Все, как всегда, будет зависеть от полузащиты.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:43
Потом в верблюжатник, чтоб все остальные рекорды побить. Ух кто-то с ума сойдёт)))
