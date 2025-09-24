Мбаппе побил достижение Роналду по числу голов в первых 40 матчах Ла Лиги

1758745808

вчера, 23:30

Форвард «Реала» во вторник сделал дубль в матче Ла Лиги против «Леванте» (4:1).

Таким образом, на данный момент на счету француза 38 голов в 40 матчах чемпионата Испании за «Реал». Мбаппе повторил достижение легендарного , который тоже забил за «Реал» 38 голов в первых 40 матчах в Ла Лиге.

При этом французский нападающий превзошел показатель — португалец в первых 40 матчах Ла Лиги забил за «Реал» 37 голов.