Хаби Алонсо повторил результат по лучшему старту во главе «Реала» в Ла Лиге

1758439418

вчера, 10:23

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 5-го тура Ла Лиги. Таким образом, мадридцы победили во всех пяти стартовых играх чемпионата.

стал третьим тренером в истории «Реала», выигравшим свои первые 5 матчей в Ла Лиге. В сезоне 1928/29 это удалось Хосе Киранте, в 2004/05 — Вандердею Лушембурго.