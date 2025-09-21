  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2025/2026

Хаби Алонсо повторил результат по лучшему старту во главе «Реала» в Ла Лиге

вчера, 10:23

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 5-го тура Ла Лиги. Таким образом, мадридцы победили во всех пяти стартовых играх чемпионата.

Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории «Реала», выигравшим свои первые 5 матчей в Ла Лиге. В сезоне 1928/29 это удалось Хосе Киранте, в 2004/05 — Вандердею Лушембурго.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Кайрат» сделал самый дальний выезд в истории Лиги чемпионов
18 сентября
«Ливерпуль» впервые выпустил состав без англичан на матч еврокубков
18 сентября
Месси приблизился к Роналду по числу нереализованных пенальти
15 сентября
Салах вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ
14 сентября
«Зенит» выдает худший старт с 2008 года
14 сентября
ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в чемпионате России
14 сентября
 
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:00, ред.
Это достижение ни о чём. Сделай календарь из 10- ти аутсайдеров на старте, такие рекорды клепать можно постоянно.

Пока же игры нет, - эффект Мбаппе работает, но это недолгая песня. Против Барселоны и Баварии Реал, на данный момент, не сдюжит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:36
Хаби не останавливайся на достигнутом - продолжай в том же духе...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 