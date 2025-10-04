«Ахмат» потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Черчесова

1759595633

вчера, 19:33

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» потерпел первое поражение в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) под руководством главного тренера .

В матче 11-го тура «Ахмат» со счетом 0:2 на выезде уступил «Краснодару».

Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура. На тот момент команда не набрала ни одного очка. В последующих семи матчах грозненцы одержали четыре победы при трех ничьих. «Ахмат» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Черчесову 62 года, его последним местом работы до «Ахмата» была сборная Казахстана, которую он покинул в 2025 году. Ранее он был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в московском «Динамо», пермском «Амкаре», «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироле» и «Куфштайне». С 2011 по 2013 год Черчесов возглавлял «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.