«Ахмат» потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Черчесова

вчера, 19:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» потерпел первое поражение в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

В матче 11-го тура «Ахмат» со счетом 0:2 на выезде уступил «Краснодару».

Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура. На тот момент команда не набрала ни одного очка. В последующих семи матчах грозненцы одержали четыре победы при трех ничьих. «Ахмат» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Черчесову 62 года, его последним местом работы до «Ахмата» была сборная Казахстана, которую он покинул в 2025 году. Ранее он был главным тренером венгерского «Ференцвароша», с которым дважды выиграл чемпионат и один раз — кубок страны. Вместе с «Легией» он стал чемпионом Польши и обладателем кубка страны. С 2016 по 2021 год Черчесов работал главным тренером сборной России, вместе с которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

Также Черчесов работал в московском «Динамо», пермском «Амкаре», «Жемчужине» из Сочи, московском «Спартаке», австрийских «Ваккер-Тироле» и «Куфштайне». С 2011 по 2013 год Черчесов возглавлял «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»). Лучшим результатом команды в чемпионате России под его руководством стало восьмое место в сезоне-2012/13.

shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:53
...но если серия продолжится у бело-голубых, виват Саламычу,адиос
Георгиевич!!!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 22:00
Между первой и второй промежуток небольшой. (с)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:59
По сравнению с тем, что Черчесову перешло в "наследство" от супер гл.тренера Сторожуки - Ахмат становится командой, с которой будут считаться. А без поражений нет побед, как известно).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Всё хорошее рано или поздно закончится...
shlomo
shlomo
вчера в 21:11
Были шансы у "Ахмата", чтобы возродить интригу, но "Краснодар" сегодня был лучше, а в концовке матча и вовсе оказался в большинстве, уверенно доведя дело до победы. Есть первое поражение у Черчесова во главе грозненской команды, но чемпиону проиграть незазорно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:50
Ахмат проиграл... Но не кому-нибудь, а самому Краснодару на его поле. Черчесов не должен делать трагедии из поражения, а вот подробно разобрать игру тренер обязан. В итоге он называет причины, по которым Ахмат проиграл. Каждый должен знать, где он ошибся и что ему делать. Игроки только становятся единой командой, а это довольно длительный процесс.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:49, ред.
После поражения в Кубке, проиграли и в РПЛ, следующая игра в Москве с Динамо..., болея за бело-синих, не буду делать никаких намёков, но если эта серия у грозненцев продолжится, буду не против.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:48
Все случается впервые,а дальше как пойдет !
lotsman
lotsman
вчера в 20:05
Первое и скорее всего не последнее.
Гость
