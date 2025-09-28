  • Поиск
Месси прервал голевую серию в MLS

вчера, 07:18
ТоронтоЛоготип футбольный клуб Торонто1 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси прервал серию из трех матчей с голами в Главной футбольной лиге (MLS).

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Торонто», который завершился со счетом 1:1, Месси отметился голевой передачей в конце первого тайма. До этого аргентинец забивал в трех играх турнира подряд, а в двух последних сумел сделать по дублю.

«Интер Майами» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками по итогам 30 матчей. Месси возглавляет список лучших бомбардиров (24) и ассистентов (15).

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:26
Видимо следующая новость будет о Роналду
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:00
Месси не забил, поэтому Интер не выиграл.
768mb7wq3w7r
768mb7wq3w7r
вчера в 09:55
Уверен что это временное явление
