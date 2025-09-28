Месси прервал голевую серию в MLS

1759033090

вчера, 07:18

Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» прервал серию из трех матчей с голами в Главной футбольной лиге ( MLS ).

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Торонто», который завершился со счетом 1:1, Месси отметился голевой передачей в конце первого тайма. До этого аргентинец забивал в трех играх турнира подряд, а в двух последних сумел сделать по дублю.

«Интер Майами» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками по итогам 30 матчей. Месси возглавляет список лучших бомбардиров (24) и ассистентов (15).