Кейн обошел Роналду и Холанда по скорости достижения 100 голов за клуб

1758918155

26 сентября 2025, 23:22

Английский нападающий установил рекорд по числу матчей, затраченных на достижение отметки в 100 голов за один клуб из топ-5 лиг в XXI веке.

Кейн забил свои 99-й и 100-й мячи за мюнхенскую «Баварию» в матче пятого тура чемпионата Германии против «Вердера». Чтобы забить 100 голов за «Баварию», Кейну потребовалось 104 матча. Ранее рекорд по этому показателю среди игроков, выступавших в топ-5 лигах, принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду и норвежскому форварду Эрлингу Холанду, которые достигли отметки в 100 голов за один клуб за 105 игр. Роналду установил это достижение, играя за испанский «Реал», Холанд — за английский «Манчестер Сити».

Кейну 32 года, он выступает за «Баварию» с 2023 года. В составе команды он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Германии. Дважды он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.