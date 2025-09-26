  • Поиск
Кейн обошел Роналду и Холанда по скорости достижения 100 голов за клуб

26 сентября 2025, 23:22

Английский нападающий Харри Кейн установил рекорд по числу матчей, затраченных на достижение отметки в 100 голов за один клуб из топ-5 лиг в XXI веке.

Кейн забил свои 99-й и 100-й мячи за мюнхенскую «Баварию» в матче пятого тура чемпионата Германии против «Вердера». Чтобы забить 100 голов за «Баварию», Кейну потребовалось 104 матча. Ранее рекорд по этому показателю среди игроков, выступавших в топ-5 лигах, принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду и норвежскому форварду Эрлингу Холанду, которые достигли отметки в 100 голов за один клуб за 105 игр. Роналду установил это достижение, играя за испанский «Реал», Холанд — за английский «Манчестер Сити».

Кейну 32 года, он выступает за «Баварию» с 2023 года. В составе команды он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Германии. Дважды он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:46
Да ну нет, почему…за те же последние 13 лет ПСЖ выиграл 11 раз чемпионат. А так, конечно разовые акции бывают и ПСЖ проигрывают отдельные игры, но по итогу все равно чемпионы обычно
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Холанд играет против профессиональных защитников....
А Харри против почтальонов из условного Хайденхайма или Санкт-Паули...стоимость игроков которых в сумме меньше стоимости игроков условного РПЛьного Спартака....
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:39
Даже молодого и скорострельного Холланда обошёл
Karkaz
Karkaz ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:34
Не все согласятся. Потому что в сезоне 22-23 МС в АПЛ забил 19 голов за первые 5 туров. В сезоне 21-22, начиная с 30 тура, за 5 матчей забил тот же Сити 22 гола. И не мало таких показателей в конце или середине сезона. Поэтому, теоретически Бавария и в АПЛ могла бы много забивать. Всё зависит от игровой формы, тренера и качества состава. Громить можно и в АПЛ, где Сити с Ливерпулем забивают по 4-7 мячей в одном матче.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:39, ред.
В Ла Лиге такого бы точно не было. Там даже доги головняк устраивают в своей обороне, да и самоотдача у них против топов запредельная. Как Реал/ Барселона в гости едут, они костьми ложатся...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:35
Всё конечно относительно....но наверно все согласятся что Бавария в топ-5 кроме своей Лиги навряд ли 22 гола забила в 5-ти матчах...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:33
По французам мнение устаревшее. Там Парижу клыки показывают многие клубы. Вон Марсель в последней игре накрячил ПСЖ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:24, ред.
А в испанской Ла Лиге так и тем более. Там защита не как проходной двор в АПЛ. Да и середину поля чтоб пройти надо попотеть. Автобус там ставить все умеют + практикуют это дело часто . У Харри оч. мало шансов на подобный рекорд было бы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 09:06
Доля еврокубковых голов столь мала что учитывать их несерьёзно.....
Бавария в Бундеслиге это...бегемот среди муравьёв....
Первые 5 туров :
6:0
3:2
5:0
4:1
4:0
...........22 забитых....за 5 матчей.....10 из них Кейн (4 пенальти)......
Кейн просто даже стоя на месте обречён быть Лучшим из Лучших в данном чемпионате....

На острове же....МС часто приходится играть с клубами такими же составно миллиардниками как и они....да и в целом думаю лига сильней....и использовать один и тот же коэффициент в определении количества забитых голов за тот или иной период.... не совсем правильно....
Не умаляя заслуг и мастерства Кейна конечно же....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 07:58
В любом случае это достижение так скажем.
Но, по факту Бундес лига, как и Лига 1 по сути это чемпионаты одной команды, где есть Бавария, которая на несколько голов сильнее любой другой команды в чемпе. Из последних 13 сезонов, Бавария выиграла 12 😁
А так, Кейн конечно сильный нап, в АПЛ забивал много, а в БЛ еще проще в более старом возрасте даже, играя за гегемон чемпа.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 07:48
Челси с Мудреско сейчас не в состоянии даже Брентфорт обыграть и мертвый МЮ, поэтому такой себе показатель для Баварии в домашней игре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 07:21
Надо было переходить в Баварию после скандального разрыва с МЮ...а не требовать нереальной зарплаты.. теперь в пустыне бьёт местные рекорды. Там ему и место
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 07:17
неделю назад Бавария обыграла Челси в ЛЧ 3-1, Кейн так же забил 2
Вещий
Вещий
вчера в 06:55
Все рекорды в основном будут побиты.... за редким исключением.
ehvg4v5eggr4
ehvg4v5eggr4
вчера в 06:39
Повезло Кейну с клубом,учитывая что нынешний клуб гегемон в Германии, играющий всегда в атаку
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:38
В общем не зря его купили.
jRest
jRest ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 06:23, ред.
Ничего.

Я секрет открою: когда Роналду играл за Ювентус, самым результативным по общему количеству голов был чемпионат... Италии.
Он даже по среднему показателю голов за игру был на втором месте, уступая лишь Бундеслиге. Но обходя и АПЛ, и Ла Лигу.

Называть чемпионат Италии за последние 10 лет оборонительным - это совершенно ничего о нём не знать.

Такие дела. 😏
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 06:17
А ничего, что итальянская Серия А отличается своим оборонительным стилем, а немецкая Бундеслига проходной двор в обороне? Если в Серии А Роналду так быстро забил столько, представь, что он сделал бы в Баварии тогда?
jRest
jRest
вчера в 06:14
В Реале Криштиану был молодой, а вот при переходе в Ювентус из мадридского клуба, он был как раз в возрасте нынешнего Кейна. Тут сравнение получше, потому как и возраст одинаков, и клубы на момент перехода этих игроков были гегемонами в своих лигах.

Так вот в Турине португалец забил сто мячей за 131-ну игру, значительно проиграв по этому показателю англичанину.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 05:52
Вот чего можно достичь в тридцать два года.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 03:40, ред.
Сравнивать 100 голов в АПЛ за 100 матчей и 100 голов в Бундесе за 100 матчей не совсем корректно.....учитывая уровень игроков и оказываемого сопротивления....

Стоимость игроков АПЛ 12,02 Млрд. €
Стоимость игроков в Бундеслиге 4,33 Млрд. €
Erwurt89
Erwurt89 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 03:08
А мне понравилось, что Еся сегодня сидел на замене, и печально что Коломбо транжирит моменты(((
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 00:17, ред.
Насчет Мусиалы всё не так просто. Компани считает, что Мусиала часто переигрывал или заигрывался с мячом, тормозя атаку Баварии. Ну и неизвестно, какой он вернётся, после второй такой травмы.
А какой, истинный уровень Баварии и Компани- покажет только ЛЧ.
SpaM-10
SpaM-10
26 сентября в 23:48
Красава Кейн! После его замены переключил на потуги Марселя, т.к. всё равно больше в Баварии не на что смотреть.
Nenash
Nenash
26 сентября в 23:46, ред.
Бавария хороша.. Как и Кейн.. И это ещё без Мусиалы..
Wolverhampton
Wolverhampton
26 сентября в 23:44
Во даёт старикашка. Молодец!
