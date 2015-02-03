«Вест Хэм» может быть отстранен от участия в Кубке Англии

03 февраля 2015, 10:33

«Вест Хэму» грозит вылет из Кубка Англии в связи с участием форварда Диафра Сахо в поединке 4-го раунда турнира с «Бристоль Сити».

Сенегалец не поехал на Кубок Африки в составе сборной своей страны, сославшись на травму, но провел матч за «молотобойцев», хотя африканское первенство еще не завершилось.

В правилах ФИФА прописан пункт, согласно которому клубу, не отпустившему игрока в расположение сборной по неуважительной причине и выигравшему матч в кубковом соревновании, засчитывается техническое поражение.

«Малага» победила «Валенсию»
03 февраля 2015
Хунтелаар дисквалифицирован на 6 матчей
02 февраля 2015
ФИФА приняла заявки на пост президента от четырех кандидатов
02 февраля 2015
Умтити польщен интересом со стороны «Реала»
02 февраля 2015
Шампань выбыл из борьбы за пост президента ФИФА
02 февраля 2015
Черышев забил «Барселоне», но «Вильярреал» не смог взять очки на «Камп Ноу»
02 февраля 2015
