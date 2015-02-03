«Вест Хэм» может быть отстранен от участия в Кубке Англии

«Вест Хэму» грозит вылет из Кубка Англии в связи с участием форварда Диафра Сахо в поединке 4-го раунда турнира с «Бристоль Сити».
Сенегалец не поехал на Кубок Африки в составе сборной своей страны, сославшись на травму, но провел матч за «молотобойцев», хотя африканское первенство еще не завершилось.
В правилах ФИФА прописан пункт, согласно которому клубу, не отпустившему игрока в расположение сборной по неуважительной причине и выигравшему матч в кубковом соревновании, засчитывается техническое поражение.
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
