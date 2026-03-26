Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак рассказал, как проходит адаптация Дурана в «Зените»

сегодня, 13:29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит адаптация форварда Джона Дурана в команде из Санкт-Петербурга.

Мне кажется, Дурана подписали, чтобы была конкуренция в атакующей группе после ухода Кассьерры. К сожалению, выбор летом у нас был небольшой. Ждём, когда он адаптируется. Это талантливый игрок. Всем непросто в нашем чемпионате, тому же Джону Джону тоже. Мы ждём и верим, что Дуран нам поможет.

112910415
сегодня в 14:22
пожалел уже, но деваться некуда !
ytr959censk3
сегодня в 14:02
С Соболевым итак вдесятером играют, так еще одно бревно привезли.
AleS
сегодня в 13:46
Семак похоже уже понял, что привезли ему тело бесполезное в атаку, но в открытую сказать это не может.
sv_1969
сегодня в 13:42
К сожалению, выбор летом у нас был небольшой.
Короче по словам Сереги взяли что валялось)))
Короче по словам Сереги взяли что валялось)))
