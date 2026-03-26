Семак рассказал, как проходит адаптация Дурана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит адаптация форварда Джона Дурана в команде из Санкт-Петербурга.
Мне кажется, Дурана подписали, чтобы была конкуренция в атакующей группе после ухода Кассьерры. К сожалению, выбор летом у нас был небольшой. Ждём, когда он адаптируется. Это талантливый игрок. Всем непросто в нашем чемпионате, тому же Джону Джону тоже. Мы ждём и верим, что Дуран нам поможет.
26.03.2026
Короче по словам Сереги взяли что валялось)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1424512/semak-sergey-zenit 26.03.2026
Короче по словам Сереги взяли что валялось)))